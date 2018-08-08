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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
08.08.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Konya'da servis midibüsü devrildi, kurs öğretmenleri yaralandı

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Konya'da servis midibüsü devrildi, kurs öğretmenleri yaralandı

Konya’da ilçeye giden kurs öğretmenlerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kurs öğretmeni yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali U. (51) idaresindeki 42 C 0937 plakalı servis midibüsü, Altınekin ilçesindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) yaz dönemi Genç KOMEK eğitimleri için ilçeye giden kurs öğretmenlerini götürmek ve ilçedeki programlarda görev almak için Konya'dan yola çıktı.

Konyada servis midibüsü devrildi, kurs öğretmenleri yaralandı
Midibüs, iddialara göre henüz plakası belirlenemeyen bir TIR'ın sıkıştırması sonucu refüje çıkarak yan yattı. Kaza sonucu midibüste bulunan kurs öğretmenleri Deniz K., Esra T., Sümeyra S. ve Mustafa K. yaralandı.

Konyada servis midibüsü devrildi, kurs öğretmenleri yaralandı
Kazayı yara almadan atlatan sürücü Mehmet Ali U., devrilen midibüsten çıkarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konyada servis midibüsü devrildi, kurs öğretmenleri yaralandı
"TIR sıkıştırdı kaçmak için kaza yaptık"

Midibüs sürücüsü Mehmet Ali U. kendilerini bir TIR'ın sıkıştırdığını belirterek, "Bizi TIR sıkıştırdı, biz de yol daralınca kimseye çarpmamak için hafif refüje kaçtık. Buraya çıktık yan yattı" şeklinde konuştu.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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