Konya'da sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri
Konya'da ikamet eden vatandaşlar, saatlerin ilerlemesi ile beraber sahur saatleri ile ilgili bilgileri de araştırmaya başladı. 2019 imsakiye bilgileri doğrultusunda sahura ne kadar kaldığını merak eden Konya halkı, internet üzerinden Konya sahur saatleri sorgusunu gerçekleştiriyor. İşte, Konya sahur saatleri ve detaylı bilgiler
Konya'da sahura kaç saat kaldı sorusu, birçok vatandaşın ana gündeminde yer alıyor. Konya sahur saatleri ile birlikte son hazırlıklarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden net bilgi edinmek istiyor. Peki, Konya'da sahur saat kaçta? İşte, 2019 imsakiye bilgileri ve Konya sahur saatleri
KONYA SAHUR SAATLERİ
Konya'da sahur saat 04:07'de gerçekleşecek. İşte,Konya'da ilk 5 güne ait sahur ve iftar saatleri;
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06 Mayıs
|04:09
|19:51
|21:18*
|2
|07 Mayıs
|04:07
|19:52
|21:20
|3
|08 Mayıs
|04:06
|19:53
|21:21
|4
|09 Mayıs
|04:04
|19:54
|21:22
|5
|10 Mayıs
|04:03
|19:55
|21:24
Diğer illerin iftar saatleri için lütfen aşağıdaki resme tıklayınız
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