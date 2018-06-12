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    Konya’da sağanak yağmur sele dönüştü

    İHA
    12.06.2018 - 08:15 | Son Güncelleme:

    Konya’da dün akşam saatlerinde etkili olan ve kısa sürede şiddetini artırarak sele dönüşen yağmur sonrası, bazı araçların sel sularına kapıldığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

    Şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu kısa sürede etkisini artırdı. Yağmur ve dolu bir süre sonra sele dönüştü. Yoğun yağmur suları sonrası şehir merkezindeki bazı alt geçitler sular altında kaldı.

    Konya’da sağanak yağmur sele dönüştüMerkez Meram ilçesinde bazı araçların ise sel suları nedeniyle sürüklendiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yağış sonrası suyla dolan alt geçide giren bir belediye otobüsünün içine su aldığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün içine suların girdiği ve vatandaşların koltuklarda oturduğu görülüyor.

    Konya’da sağanak yağmur sele dönüştü

    Etiketler: Konya , sağanak yağış , hava durumu , son dakika , haberler
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