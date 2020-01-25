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DHA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 11:38,Son Güncelleme:/

Konya'da lokantada patlama

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Konya'da lokantada patlama

Konya'nın Kulu ilçesinde kapalı olan bir lokantada meydana gelen patlamada, maddi hasar meydana geldi. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi Kudbettin Gündüz Caddesi’ndeki Ali Baltacı’ya ait lokantada, saat 21.30 sıralarında patlama meydana geldi. İş yerinin kapalı olduğu sırada meydana gelen patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Konyada lokantada patlama

Lokantada maddi hasara neden olan patlama, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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