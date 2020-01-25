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Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2020 - 21:16,Son Güncelleme:/

Konya'da 'koronavirüsü' paniği! Karantinaya alındı

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Konya'da 'koronavirüsü' paniği! Karantinaya alındı

KONYA'da bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen Çinli turist kadın karantinaya alındı.

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  • Konyada koronavirüsü paniği
  • Konyada koronavirüsü paniği
  • Konyada koronavirüsü paniği
  • Konyada koronavirüsü paniği
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46 yaşındaki Çinli kadın turist, tatil için bir grup arkadaşı ile Konya'ya geldi. Baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleri olan turist, arkadaşları tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Acil Servis önünde istifra ettiği ve kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen Çinli turist, tedavi altına alındı. Çinli turist, 'Coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak karantina altına alındı. Turistten kan örnekleri alındığı öğrenilirken, incelemelerin sürdüğü belirtildi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'ta hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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