Konya'da korkunç olay! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
KONYA'da 5'inci kattaki evlerinde oynarken belirlenemeyen nedenle odasının camından düşen Halil İbrahim Başkan (5) hayatını kaybetti. Çocuğun düşme anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Mehmet ve Sebahat Başkan çiftinin çocukları Halil İbrahim, odasında oynadığı sırada belirlenemeyen nedenle açık olan pencereden düştü. Beton zemine düşen çocuk ağır yaralandığı olayda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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