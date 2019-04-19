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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
19.04.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Konya'da korkunç olay! 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Konya'da korkunç olay! 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

KONYA'da 5'inci kattaki evlerinde oynarken belirlenemeyen nedenle odasının camından düşen Halil İbrahim Başkan (5) ağır yaralandı. Çocuğun düşme anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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  • 5 yaşındaki Halil İbrahim 5inci kattan düşüp yaralandı
  • 5 yaşındaki Halil İbrahim 5inci kattan düşüp yaralandı
  • 5 yaşındaki Halil İbrahim 5inci kattan düşüp yaralandı
  • 5 yaşındaki Halil İbrahim 5inci kattan düşüp yaralandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Mehmet ve Sebahat Başkan çiftinin çocukları Halil İbrahim, odasında oynadığı sırada belirlenemeyen nedenle açık olan pencereden düştü. Beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı.

Odaya girdiğinde çocuğunu bulamayan anne, pencereden baktığında çocuğunu kanlar içerisinde gördü. Annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Küçük çocuğun düşme anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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