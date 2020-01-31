Konya'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı etkiledi

Ereğli ilçesinde yağan kar ve buzlanma, ulaşımı olumsuz etkiledi. Konya- Adana karayolu Kesmez mevkisinde bir minibüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaydı. Arkasından gelen ve durumu fark eden bir sürücü aracını durdururken, bir TIR ise son anda çarpmayıp yanından geçti. O an sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir mahallede kara saplanan kamyon ise iş makinası yardımıyla kurtarıldı.