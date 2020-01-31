MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı etkiledi
GeriGündem Konya'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı etkiledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 31.01.2020 - 11:59,Son Güncelleme:/

Konya'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı etkiledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı etkiledi

KONYA'nın Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler tehlikeli anlar yaşarken, bir TIR sürücüsü ise buzlanma nedeniyle kayan minibüsü fark ederek, son anda çarpmaktan kurtuldu.

Ereğli ilçesinde yağan kar ve buzlanma, ulaşımı olumsuz etkiledi. Konya- Adana karayolu Kesmez mevkisinde bir minibüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaydı. Arkasından gelen ve durumu fark eden bir sürücü aracını durdururken, bir TIR ise son anda çarpmayıp yanından geçti. O an sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir mahallede kara saplanan kamyon ise iş makinası yardımıyla kurtarıldı.

Konyada kar yağışı ve buzlanma ulaşımı etkiledi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle