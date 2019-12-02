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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.12.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Konya'da iki otomobilin çarpışma anı

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Konya'da iki otomobilin çarpışma anı

Konya’da sürekli benzer kazaların meydana geldiği ışıksız kavşakta iki otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 11 Mayıs 2019 tarihinde merkez Karatay ilçesi, İstiklal Mahallesi, Akkuyucak Caddesi üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçiş üstünlüğü kuralına uyulmaması nedeniyle sürekli kazaların meydana geldiği yeni açılan yol üzerindeki kavşakta son olarak iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı anlar ise bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kavşağa hızla gelen iki otomobilin çarpıştıktan sonra savrulduğu görülüyor.

Yaşanan kazalar nedeniyle evine güvenlik kamerası yerleştirdi

Kavşakta sürekli kazaların meydana gelmesi üzerine ve yaşanan bir kazada evinin duvarı zarar gören mahalle sakinlerinden Mustafa Yıldız, evine güvenlik kamerası taktırdı. Sonraki kazalarda uğradığı zararı belgelendirmek ve kanıtlamak isteyen Mustafa Yıldız, yetkililerden kavşağa trafik lambası taktırılmasını istedi.

Kazaların devamlı olduğunu belirten Yıldız, "İki sefer kaza oldu, birincisi kapıya girdi 3 yaralı oldu. Sonra tekrar oldu bu sene, o da kaldırıma çıktı. Buradan gelirken 180-200 kilometre hızla bile geçerler. Işık yapmalarını istiyorum başka bir şey değil. Yavaşlatmak için bir set yapsınlar. Şuraya geldiği zaman arabanın arkası bir metre yukarıya kalkıyor geçerken" dedi.

Mahalle sakinlerinden Burhan Kulekaya ise yeni yapılan hastane yolunun vatandaşlar bilinmediğini ve sürat yapıldığını, ölüme yakın kazalardan dolayı trafik lambası istediklerini ifade etti.

Mehmet Kömeli de, "Yol geniş olunca süratli geliyorlar. Işık olmayınca kaza yapıyorlar, sürekli oluyor. Ölümlü kazalar olmadı ama ölüme yakın kazalar oldu. Buraya bir trafik ışığı istiyoruz biz. Aynısı ileride bir cadde daha var, orada da oluyor" ifadelerini kullandı.

Konyada iki otomobilin çarpışma anı

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