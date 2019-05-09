Konya'da iftar saat kaçta yapılacak? İl il iftar saatleri (2019 imsakiye)
Havanın kararmaya başlamasıyla birlikte Konya’da ikamet eden veya bulunan vatandaşları da iftar heyecanı sardı. Konya iftar saatleri ile birlikte son hazırlıklarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden net bilgi edinmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığının illere göre hazırladığı imsakiyeye göre, iftar en erken Türkiye’nin en doğusunda yapılacak. Peki, Konya'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, il il iftar saatleri (2019 imsakiye)
Gece yarısı sahura kalkıp oruç için niyet eden Konya’daki vatandaşlar, 2019 imsakiye tablosundan sahur ve iftar saatlerini inceliyor. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek ve iftar hazırlıklarını vaktinde tamamlamak isteyen Konyalılar, ramazanın dördüncü gününde iftar masasına saat kaçta oturacaklarını merak ediyor. Peki, İç Anadolu Bölgesi’nin büyük şehirlerinden Konya’da iftara ne kadar kaldı? Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Konya’da iftar için kaç saat kaldığını, sahur vaktini ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|4
|09.05.2019
|04:04
|19:54
|21:22
|5
|10.05.2019
|04:03
|19:55
|21:24
|6
|11.05.2019
|04:01
|19:56
|21:25
|7
|12.05.2019
|04:00
|19:57
|21:26
|8
|13.05.2019
|03:59
|19:58
|21:28
|9
|14.05.2019
|03:57
|19:58
|21:29
|10
|15.05.2019
|03:56
|19:59
|21:30
|11
|16.05.2019
|03:55
|20:00
|21:31
|12
|17.05.2019
|03:53
|20:01
|21:33
|13
|18.05.2019
|03:52
|20:02
|21:34
|14
|19.05.2019
|03:51
|20:03
|21:35
|15
|20.05.2019
|03:50
|20:04
|21:36
|16
|21.05.2019
|03:49
|20:04
|21:38
|17
|22.05.2019
|03:47
|20:05
|21:39
|18
|23.05.2019
|03:46
|20:06
|21:40
|19
|24.05.2019
|03:45
|20:07
|21:41
|20
|25.05.2019
|03:44
|20:08
|21:42
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