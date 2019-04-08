Konya'da FETÖ evlerine maddi destekle suçlanan iş adamlarına gözaltı
KONYA’da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt evlerine maddi destek sağladıkları öne sürülen 8 iş adamı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 iş adamı hakkında 'örgüt evlerine maddi yardımda bulundukları' iddiasıyla yakalama kararı verildi. Karar üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde operasyon başlattı. Önceden belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerden Ahmet Ç.'nin yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.
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