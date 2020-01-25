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İHA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 10:03,Son Güncelleme:/

Konya'da feci kaza: 3 yaralı

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Konya'da feci kaza: 3 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Kurt (30) idaresindeki 42 YA 4219 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 ZY 136 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Kenan Kurt ile diğer otomobilde bulunan Mehmet Enes Üzümcü (23) ile Utku Kasap (28) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konyada feci kaza: 3 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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