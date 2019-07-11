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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
11.07.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Konya'da eski eş dehşeti: Yaraladı, öldürdü, intihar etti

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Konya'da eski eş dehşeti: Yaraladı, öldürdü, intihar etti

Konya'da İrfan T. (47), eski eşi Güllü Koç'un (45) sevgilisi olduğunu iddia ettiği Mehmet Kayhan'ı (47) iş yerinde av tüfeğiyle karnından vurarak ağır yaraladı. İrfan T., ardından evine gittiği eski kayınvalidesi Sevim Koç'u (70) 2 el ateş ederek öldürdü. Kiralık otomobille kaçan İrfan T., aynı silahla aracın içinde yaşamına son verdi.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde oturan 2 çocuk babası İrfan T., dün otomobil kiraladı. İrfan T., bu sabah otomobille şiddetli geçimsizlik yüzünden 1 yıl önce boşandığı Güllü Koç'un sevgilisi olduğunu iddia ettiği evli Mehmet Kayhan'ın iş yerine geldi. Köprübaşı Mahallesi'ndeki dükkana giren İrfan T., av tüfeğiyle Kayhan'a ateş açtı. Karnından vurulan Kayhan ağır yaralanırken, İrfan T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Kayhan'ı ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Mehmet Kayhan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

ESKİ KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ

İrfan T. ise İnsuyu Mahallesi'nde oturan eski kayınvalidesi Sevim Koç'un evine geçti. Tüfekle eve giren İrfan T., salona kaçan Koç'un sırtına 2 el ateş etti. İrfan T., kiralık otomobille buradan da ayrıldı. Yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Sevim Koç'u tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

ARACIN İÇİNDE İNTİHAR ETTİ

Polis ve jandarma ekipleri, Sevim Koç'un yakınlarının cinayeti eski damadının işlediğini söylemesi üzerine harekete geçti. İrfan T.'nin kiralık otomobilinin, uydu takip cihazıyla Pınarbaşı Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Bölgeye giden ekipler, İrfan T.'yi araçta kanlar içinde hareketsiz buldu. Yapılan incelemede İrfan T.'nin aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi.

İrfan T. ile Sevim Koç'un cansız bedenleri, otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ESKİ EŞE ŞİDDETTEN POLİSTE KAYDI VARMIŞ

İrfan T.'nin evliyken Güllü Koç'a şiddet uyguladığı iddiasıyla emniyette suç kaydının olduğu öğrenildi.

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