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    Konya'da ele geçti! 1536 tüfek...

    Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
    25.05.2018 - 15:52 | Son Güncelleme:

    Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 1536 ruhsatsız tüfek ve 9 bin 570 av bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Jandarma, Beyşehir ilçesinde kaçak tüfek ve av bıçağı üretilip satıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine Konya İl Jandarma ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu bir depoya yapılan baskında 1536 ruhsatsız av tüfeği, 24 gece görüş dürbünü, 387 av tüfeği namlu ve parçaları, 9 bin 570 muştalı ve sustalı bıçak, 174 satır, 34 balta, 2 kılıç, 7 şiş olarak kullanılabilen baston ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Konyada ele geçti 1536 tüfek...

    Konyada ele geçti 1536 tüfek...

    Etiketler: operasyon , gündem
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