Konya'da 'drift' yapan 3 sürücüye 5'er bin lira ceza

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da 'drift' yapan 3 sürücüye 5'er bin lira ceza
GeriGündem Konya'da 'drift' yapan 3 sürücüye 5'er bin lira ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet IŞIK/KONYA (DHA)
11.06.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Konya'da 'drift' yapan 3 sürücüye 5'er bin lira ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da 'drift' yapan 3 sürücüye 5'er bin lira ceza

Konya'da şehrin farklı noktalarında ‘drift’ yapan 3 sürücüye 5 bin 10'ar TL para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Üçler Caddesi'nde 42 DAP 07 plakalı otomobilin sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu saatlerde aracıyla ‘drift’ yaptı. Görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, plakasından kimliğini belirlediği sürücüye 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 5 bin 10 TL ceza uygulayıp ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

Konyada drift yapan 3 sürücüye 5er bin lira ceza

Selçuklu ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde de 42 DJ 845 ve 42 ABU 294 plakalı araçların sürücüleri gece saatlerinde yol ortasında drift yaptı. Bu anlar da vatandaşlar tarafından görüntülendi. Polis, sürücülere 5 bin 10'ar TL para cezası kesip, 2 ay süreyle ehliyetlerine el koydu.

Konyada drift yapan 3 sürücüye 5er bin lira ceza

Görüntüler üzerinden araç plakalarına ceza yazılabildiğini hatırlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Ekipler Amiri Ömer Yanık, ''Yaptığımız her hareket gözlemleniyor. Hem kendi etrafımızdan hem de cep telefonu kameraları vasıtasıyla bir şekilde bize ulaşıyor. Vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz'' dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Karadeniz'de yine aynı görüntü
Bandırma'da gezi otobüsü kaza yaptı: 4 kişi öldü
Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladı
İzmir'de baba dehşeti... İki kızını vurmuştu; bunları anlattı...