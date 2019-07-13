Konya'da dehşete düşüren görüntü! Elinde ve belinde silahla...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da dehşete düşüren görüntü! Elinde ve belinde silahla...
GeriGündem Konya'da dehşete düşüren görüntü! Elinde ve belinde silahla...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK / DHA
13.07.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Konya'da dehşete düşüren görüntü! Elinde ve belinde silahla...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

KONYA'da, eski eşi Güllü K.'nin sevgilisi olduğu öne sürülen Mehmet K.'yi (47) av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan, eski kayınvalidesi Sevim K.'yi evinde öldürdükten sonra intihar eden İrfan Taşkafa'nın, olayı gerçekleştirdiğinde yanında bir de tabanca taşıdığı belirlendi. Taşkafa'nın elinde ve belinde silahla Mehmet K.'nin iş yerine giderken kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Cihanbeyli ilçesinde oturan, 2 çocuk babası İrfan Taşkafa, 11 Temmuz günü kiraladığı araçla şiddetli geçimsizlik yüzünden 1 yıl önce boşandığı Güllü K.'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet K.'nin iş yerine gitti. Köprübaşı Mahallesi'ndeki dükkana giren İrfan Taşkafa, av tüfeğiyle Mehmet K.'ye ateş etti. Karnından vurulan Mehmet K. ağır yaralanırken, İrfan Taşkafa kaçtı. Mehmet K., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İrfan Taşkafa, daha sonra eski kayınvalidesi Sevim K.'nin İnsuyu Mahallesi'ndeki evine gitti. Taşkafa, Sevim K.'yi (70) de aynı silahla iki el ateş ederek sırtından vurup, öldürdü.

Güvenlik güçleri, Taşkafa'nın yakalanması için çalışma başlattı. İrfan Taşkafa'nın kiraladığı aracın, uydu takibiyle Pınarbaşı Mahallesi'nde park halinde olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, araçta Taşkafa'nın cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede İrfan Taşkafa'nın yine aynı silahla başına ateş ederek, yaşamına son verdiği belirlendi.

Tedavisi süren Mehmet K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ÇİFT SİLAHLA GİTMİŞ

İrfan Taşkafa'nın eski eşi Güllü K.'nin sevgilisi Mehmet K.’nin iş yerine elinde otomatik tüfekle giderken güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Sokak ortasında kimseye aldırış etmeden elindeki tüfekle yürüyen Taşkafa, Mehmek K.'yi yaralayıp kaçarken, belinde de tabanca olduğu belirlendi. O sırada sokakta bulunan bir kişi elinde silahla koşan İrfan Taşkafa'yı görünce bir anda irkildiği görülüyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi
S-400 teslimatında ikinci gün! Rus uçağı Müred'de
Uyaran bankacıyı tersledi, 'Profesörüm, kimse beni dolandıramaz' dedi ama..
Yapan da tanıdık çıktı! 'Adresin Güngören'de sen evlisin'