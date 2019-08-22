Konya'da dehşet! Yaralı halde kaçtı, peşinden gitti: 'Yardım isteme, anneniz öldü'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da dehşet! Yaralı halde kaçtı, peşinden gitti: 'Yardım isteme, anneniz öldü'
GeriGündem Konya'da dehşet! Yaralı halde kaçtı, peşinden gitti: 'Yardım isteme, anneniz öldü'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)
22.08.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Konya'da dehşet! Yaralı halde kaçtı, peşinden gitti: 'Yardım isteme, anneniz öldü'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da dehşet! Yaralı halde kaçtı, peşinden gitti: 'Yardım isteme, anneniz öldü'

Konya'da 3 çocuk annesi Tuba Erkol (37), 4 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Bekir Erkol (40) tarafından çocuklarının gözleri önünde 20 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Bekir Erkol'un olay yerinde bıraktığı kızına "Yardım istemene gerek yok. Anneniz öldü" dediği öğrenildi. Zanlı, basın mensuplarının "Neden öldürdün? Pişman mısın" sorusuna "Namus için pişman mı olunur?" yanıtı verdi.

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini 20 yerinden bıçaklayıp öldürdü

Olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, 4 gün önce kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, çıkarılan bu karar rağmen bu sabah mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçağı eşine sapladı.

EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp dışarı kaçmak istedi. Çiftin, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu, babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartman içerisinde defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp olay yerinden uzaklaştı.

'YARDIM İSTEME, ANNENİZ ÖLDÜ'

Bekir Erkol'un olay yerinde bıraktığı kızına ise "Yardım istemene gerek yok. Anneniz öldü" dediği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 20 bıçak darbesi alan Tuba Erkol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Erkol'un 4 gün önce eşine şiddet uyguladığını ve hakkında 18 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiğini belirledi.

Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla birlikte gelen polislere teslim oldu.

Gözaltına alınan Erkol, Emniyet Müdürlüğüne götürülürken basın mensuplarının "Neden öldürdün? Pişman mısın" sorusuna, "Namus için pişman mı olunur?" yanıtı verdi.

Tuba Erkol'un cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Adana'da dehşet! Katilin kim olduğunu öğrenince inanamadı
Yaralı halde kaçtı, peşinden gitti: 'Yardım isteme, anneniz öldü'
İETT paylaştı! İşte 24 saat ulaşımın olduğu hatlar
Drone ile keşif yapmışlardı! Köpeklerle korunan villada yakalandılar...