Büyük operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi...
Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan Ankara'da da düğmeye basıldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen, 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 28 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.
ANKARA'DA FETÖ SORUŞTURMASINDA 82 GÖZALTI KARARI
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen, 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan tamamı aktif görevde olan muvazzaf 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen ve 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki şüphelilerden 6'sının aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında idari işlem uygulandığı belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin büyük bölümü gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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