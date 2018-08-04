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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KONYA (İHA)
04.08.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Konya’da baba dehşeti! 4 çocuğu polis son anda kurtardı…

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Konya’da baba dehşeti! 4 çocuğu polis son anda kurtardı…

Konya’da boşandığı eşiyle tartıştıktan sonra dehşet saçan bir kişi çocuklarını darp edip, çocuklardan birisini bıçakla yaraladı, çocukları eve gelen polis babalarının elinden kurtardı.

Konya’da cinnet getirdiği iddia edilen bir kişi, 4 çocuğu ile boşandığı eşini darp edip, çocuklardan birisini bıçakla yaraladı. Çocukları, ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri cinnet getiren babanın elinden kurtardı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesi üzerinde bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, evde olan boşandığı eşi M.E. ile tartışıp darp ettikten sonra cinnet getiren ve alkollü olduğu belirtilen M.U, evdeki 4 çocuğunu darp etti. Elinde bıçak olduğu belirtilen baba M.U. çocuklarından birisini de bıçakla hafif şekilde yaraladı. Bu sırada evden kaçtığı belirtilen eski eş M.E. polise ve yakınlarına durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ve çocukları kurtarmak isteyen polis ekipleri, şahsın yakınlarının da yardımıyla kendilerini M.U’ya fark ettirmeden eve girdi. Bu sırada elinde bıçak olduğu öğrenilen M.U. başka bir odadayken birer birer çocuklar aşağıya indirildi. Aşağıda hazır bekleyen ambulanslara alınan çocuklardan A.U. (10) ve S.U. (9) hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtilen diğer iki çocuğa ambulansta müdahale edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuklardan A.U'nun yüzündeki şişlik ve morluklar dikkat çekerken, dizinin alt kısmında hafif bıçak yarası olduğu öğrenildi.

Evde polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip kelepçe takılan baba M.U. da polis aracına alındı. M.U. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine getirildi. M.U. kendisini görüntüleyen gazetecilerin "neden yaptınız" sorusunu yanıtsız bıraktı. M.U. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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