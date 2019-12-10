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Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/DHA
10.12.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Konya'dan acı haber! 2 katlı bina çöktü, 3 kişi hayatını kaybetti...

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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde kerpiç evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Konya’nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak’ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2’si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberi: Konyadan acı haber 2 katlı bina çöktü, 3 kişi hayatını kaybetti...

Son dakika haberi: Konyadan acı haber 2 katlı bina çöktü, 3 kişi hayatını kaybetti...


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