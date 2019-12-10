Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/DHA
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Son dakika haberi: Konya'dan acı haber! 2 katlı bina çöktü, 3 kişi hayatını kaybetti...
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde kerpiç evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Konya’nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak’ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2’si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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