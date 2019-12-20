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Tolga YANIK- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)
20.12.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Konya'da 1 milyonluk vurgun

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Konya'da 1 milyonluk vurgun

KONYA'da motor ve şase numaraları değiştilmiş, toplam 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi.

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  • Konyada change yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi
  • Konyada change yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi
  • Konyada change yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi
  • Konyada change yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda farklı illerden Konya'ya motor ve şase numaraları değiştilerek, 'change' yapılmış 7 aracın giriş yaptığını tespit etti. 

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla araçları ele geçirdi. 10 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlattı.

Şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri saptandı. Toplam piyasa değerleri 1 milyon lira olan araçlar emniyet otoparkına götürüldü.

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