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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)
25.11.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Konya Valisi'nin tepki gösterdiği muhabir konuştu

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Konya Valisi'nin tepki gösterdiği muhabir konuştu

Konya'da Öğretmenler Günü için düzenlenen programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın kürsüde konuştuğu sırada bacak bacak üstüne attığı için "Öğretmen gibi otur" diyerek uyardığı Anadolu'da Bugün Gazetesi muhabiri Ali Kuş (23), yaşananları anlattı.

4,5 aydır gazetede çalıştığını, takip ettiği Öğretmenler Günü programında fotoğraf çektikten sonra ön sırada boş gördüğü koltuğa yorulduğu için oturduğunu belirten Kuş, şunları söyledi:
"Böyle bir olayla ülke gündemine gelmek kimsenin istemeyeceği bir olaydır. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına katılmıştım. Tam Vali beyin konuşması sırasında fotoğraf çektikten sonra orada bir boşluğum oldu ve ayaklarım ağrımıştı, 'Artık oturayım' dedim. Öndeki sıralardan birine oturmak istedim. Oraya oturunca belli bir süre sonra bir an dalgınlığıma geldi ve boş bulunmuşum bacak bacak üstüne atar gibi bir pozisyon oldu. Yayıldım, bir rahatsızlık oldu orada. Kendimi tam düzeltmek isterken Vali beyle göz göze geldim. O anki pozisyonumun çok uygunsuz olduğunu hissettim o an. Kendisine karşı bir şey yapmak istememiştim. Sonra Vali bey, orada bana öğretmen olduğumu düşünerek, 'Sen öğretmen misin?' diye bir soru yöneltti. Ben de kendisine öğretmen olmadığımı ifade etmek istedim. 'Hayır' dedim; ama aramızda mesafe olduğu için beni duyamadı. Bu yüzden bir yanlış anlaşılma oldu ve bu yüzden beni öğretmen sanarak o yönde uyarılarda bulundu.''

Olaydan dolayı üzüntü duyduğunu anlatan Kuş, ''Orada ben tabii utandım, sıkıldım. O an kendimi düzeltmek istemiştim; ama beni duymayınca yerimde oturdum. Ayağa kalkıp tekrar düzeltmek istemedim. Sonra Vali beyin konuşması bitince salondan çıktım. Olayı düzeltmek için Vali bey ile görüşmek istedim ama böyle bir olayın tekrar yaşanmasından çekinerek vazgeçtim. Böyle bir olayın ülke gündemini bu kadar meşgul edeceğini ve büyütüleceğini düşünmemiştim. Bu olaydan sonra bu açıklamayı yapmam bir mecburiyet haline gelmişti. Vali bey ile tekrar bir araya geldim ve kendisinden özür dilediğimi dile getirdim. Kendisi Konya Valisi, saygıyı son derece hak eden birisidir. Kendi makamına ve şahsına yönelik hiçbir şekilde kasten saygısızlık yapmadım. Bunu kendisine söyledim. Kendisi de anlayışla karşıladı'' diye konuştu.

Validen kutlama programında 'öğretmen gibi otur' uyarısı
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Konya Valisi'nden son dakika açıklaması! Bu sözleri çok konuşulmuştu...

 

 

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