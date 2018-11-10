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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
10.11.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

Konya Valisi sonunda dayanamadı: 'Hepsini görevden alın!'

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Konya Valisi sonunda dayanamadı: 'Hepsini görevden alın!'

KONYA’da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaşanan gecikme nedeniyle İstiklal Marşı, 09.05’te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşuyla birlikte okundu. Vali Cüneyit Orhan Toprak, törenin ardından sorumlu müdüre tepki gösterip ihmali olanlarla ilgili, "Hepsini görevden alın"’ diye talimat verdi. 

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  • Konya Valisi sonunda dayanamadı: Hepsini görevden alın
  • Konya Valisi sonunda dayanamadı: Hepsini görevden alın
  • Konya Valisi sonunda dayanamadı: Hepsini görevden alın
  • Konya Valisi sonunda dayanamadı: Hepsini görevden alın
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Atatürk’ün vefatının 80’inci yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtında düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende çelenk konulmasıyla başladı. Saatler 09.05’e az bir süre kalınca Vali Cüneyit Orhan Toprak, görevlilere İstiklal Marşı’nın okunması gerektiği uyarısında bulundu. Ancak uyarıya rağmen okunmadı. Saat 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Vali Toprak da görevlilere ’İstiklal Marşı’na geçin’ diye tepki gösterdi. Gecikme nedeniyle sirenler eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Tören sonrası Vali Toprak, sorumlu müdüre, gecikmenin yaşanmasına tepki gösterip ihmali olanlarla ilgili, "Töreni düzenleyici, hepsini görevden alın. Vali’ye tören yönettiriyorlar" diye talimat verdi.

Vali Toprak, anıtta düzenlenen törenin ardından Devlet Tiyatrosu’nda düzenlenecek programa geçerken de yanında bulunan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile yaptığı sohbette, görevlileri 3-4 kez müdahale etmesine rağmen İstiklal Marşı’nın okunmadığını anlattı.

Devlet Tiyatrosu’nda düzenlene tören, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve Kurtuluş Savaşı’nı anlatan oratoryo sunulmasıyla devam etti.

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