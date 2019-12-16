Konya TOKİ projeleri hangi ilçelerde yapılacak? İşte Konya'da toplu konut projesinin yapılacağı ilçeler

TOKİ, Konya'da yapılacak olan sosyal konutların sayısını ve ilçeleri duyurdu. İstanbul'dan sonra en fazla sosyal konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balikesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin sosyal konut hayata geçecek.

Buna göre, Konya'nın Altınekin ilçesinde 204, Beyşehir'de 500, Ereğli 300, Halkapınar 150, Tuzlukçu 120, Cihanbeyli 200, Emirgazi 200, Merak ilçesi 609, Selçuklu ilçesinde 1717 sosyal konut yapılacağı duyuruldu.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aylık geliri 5 bin 500 TL'den düşük olanlar başvuracak

Aylık 849 lira taksitle 1,5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek.

Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5 bin 500 TL'den düşük olanlar başvuracak.

SOSYAL KONUT BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular yapılacak. Başvuru işlemleri 16 Aralık ve 15 Ocak 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.