Konya ilk sahur vakitleri | Konya sahur ve iftar saatleri

Konya ilk sahur ve iftar saatleri, bölgede yaşayan Müslümanların araştırdığı konu oldu. Oruç ibadetlerini yerine getirmek için niyet edecek olan birçok birey, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2018 imsakiye bilgilerini sorgulamaya başladı. İşte, Konya'da iftar ve sahur saatleri bilgisinin yer aldığı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesi ve detaylı bilgiler

Konya iftar ve sahur saatleri, son günlerin merak edilen konuları arasında yer almaya başladı. Bu yıl bahar ile yaz aylarının ortasına denk gelecek olan Ramazan ayında Konya, ilk iftarını 20.00'da yapacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri kapsamında Konya iftar ve sahur vakitleri detayları KONYA İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs Çarşamba 03:54 05:33 12:52 16:42 20:00 21:32 17 Mayıs Perşembe 03:53 05:32 12:52 16:42 20:01 21:33 18 Mayıs Cuma 03:52 05:31 12:52 16:42 20:02 21:34 19 Mayıs Cumartesi 03:51 05:30 12:53 16:42 20:03 21:35 20 Mayıs Pazar 03:49 05:29 12:53 16:42 20:04 21:37 21 Mayıs Pazartesi 03:48 05:29 12:53 16:43 20:05 21:38 22 Mayıs Salı 03:47 05:28 12:53 16:43 20:05 21:39 23 Mayıs Çarşamba 03:46 05:27 12:53 16:43 20:06 21:40 24 Mayıs Perşembe 03:45 05:27 12:53 16:43 20:07 21:41 25 Mayıs Cuma 03:44 05:26 12:53 16:44 20:08 21:43 26 Mayıs Cumartesi 03:43 05:26 12:53 16:44 20:09 21:44 27 Mayıs Pazar 03:42 05:25 12:53 16:44 20:09 21:45 28 Mayıs Pazartesi 03:41 05:24 12:53 16:44 20:10 21:46 29 Mayıs Salı 03:40 05:24 12:53 16:44 20:11 21:47 30 Mayıs Çarşamba 03:40 05:24 12:54 16:45 20:12 21:48 31 Mayıs Perşembe 03:39 05:23 12:54 16:45 20:12 21:49 1 Haziran Cuma 03:38 05:23 12:54 16:45 20:13 21:50 2 Haziran Cumartesi 03:37 05:22 12:54 16:45 20:14 21:51 3 Haziran Pazar 03:37 05:22 12:54 16:46 20:14 21:52 4 Haziran Pazartesi 03:36 05:22 12:54 16:46 20:15 21:53 5 Haziran Salı 03:36 05:21 12:54 16:46 20:16 21:54 6 Haziran Çarşamba 03:35 05:21 12:55 16:46 20:16 21:55 7 Haziran Perşembe 03:34 05:21 12:55 16:47 20:17 21:55 8 Haziran Cuma 03:34 05:21 12:55 16:47 20:17 21:56 9 Haziran Cumartesi 03:34 05:21 12:55 16:47 20:18 21:57 10 Haziran Pazar 03:33 05:20 12:55 16:47 20:18 21:58 11 Haziran Pazartesi 03:33 05:20 12:56 16:47 20:19 21:58 12 Haziran Salı 03:33 05:20 12:56 16:48 20:19 21:59 13 Haziran Çarşamba 03:33 05:20 12:56 16:48 20:20 22:00 14 Haziran Perşembe 03:32 05:20 12:56 16:48 20:20 22:00