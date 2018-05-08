Konya ilk sahur vakitleri | Konya sahur ve iftar saatleri

Konya iftar ve sahur saatleri, son günlerin merak edilen konuları arasında yer almaya başladı. Bu yıl bahar ile yaz aylarının ortasına denk gelecek olan Ramazan ayında Konya, ilk iftarını 20.00'da yapacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri kapsamında Konya iftar ve sahur vakitleri detayları
KONYA İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs Çarşamba
|03:54
|05:33
|12:52
|16:42
|20:00
|21:32
|17 Mayıs Perşembe
|03:53
|05:32
|12:52
|16:42
|20:01
|21:33
|18 Mayıs Cuma
|03:52
|05:31
|12:52
|16:42
|20:02
|21:34
|19 Mayıs Cumartesi
|03:51
|05:30
|12:53
|16:42
|20:03
|21:35
|20 Mayıs Pazar
|03:49
|05:29
|12:53
|16:42
|20:04
|21:37
|21 Mayıs Pazartesi
|03:48
|05:29
|12:53
|16:43
|20:05
|21:38
|22 Mayıs Salı
|03:47
|05:28
|12:53
|16:43
|20:05
|21:39
|23 Mayıs Çarşamba
|03:46
|05:27
|12:53
|16:43
|20:06
|21:40
|24 Mayıs Perşembe
|03:45
|05:27
|12:53
|16:43
|20:07
|21:41
|25 Mayıs Cuma
|03:44
|05:26
|12:53
|16:44
|20:08
|21:43
|26 Mayıs Cumartesi
|03:43
|05:26
|12:53
|16:44
|20:09
|21:44
|27 Mayıs Pazar
|03:42
|05:25
|12:53
|16:44
|20:09
|21:45
|28 Mayıs Pazartesi
|03:41
|05:24
|12:53
|16:44
|20:10
|21:46
|29 Mayıs Salı
|03:40
|05:24
|12:53
|16:44
|20:11
|21:47
|30 Mayıs Çarşamba
|03:40
|05:24
|12:54
|16:45
|20:12
|21:48
|31 Mayıs Perşembe
|03:39
|05:23
|12:54
|16:45
|20:12
|21:49
|1 Haziran Cuma
|03:38
|05:23
|12:54
|16:45
|20:13
|21:50
|2 Haziran Cumartesi
|03:37
|05:22
|12:54
|16:45
|20:14
|21:51
|3 Haziran Pazar
|03:37
|05:22
|12:54
|16:46
|20:14
|21:52
|4 Haziran Pazartesi
|03:36
|05:22
|12:54
|16:46
|20:15
|21:53
|5 Haziran Salı
|03:36
|05:21
|12:54
|16:46
|20:16
|21:54
|6 Haziran Çarşamba
|03:35
|05:21
|12:55
|16:46
|20:16
|21:55
|7 Haziran Perşembe
|03:34
|05:21
|12:55
|16:47
|20:17
|21:55
|8 Haziran Cuma
|03:34
|05:21
|12:55
|16:47
|20:17
|21:56
|9 Haziran Cumartesi
|03:34
|05:21
|12:55
|16:47
|20:18
|21:57
|10 Haziran Pazar
|03:33
|05:20
|12:55
|16:47
|20:18
|21:58
|11 Haziran Pazartesi
|03:33
|05:20
|12:56
|16:47
|20:19
|21:58
|12 Haziran Salı
|03:33
|05:20
|12:56
|16:48
|20:19
|21:59
|13 Haziran Çarşamba
|03:33
|05:20
|12:56
|16:48
|20:20
|22:00
|14 Haziran Perşembe
|03:32
|05:20
|12:56
|16:48
|20:20
|22:00