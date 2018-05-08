Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Konya ilk sahur vakitleri | Konya sahur ve iftar saatleri

    Konya ilk sahur vakitleri | Konya sahur ve iftar saatleri

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 11:07 | Son Güncelleme:

    Konya ilk sahur ve iftar saatleri, bölgede yaşayan Müslümanların araştırdığı konu oldu. Oruç ibadetlerini yerine getirmek için niyet edecek olan birçok birey, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2018 imsakiye bilgilerini sorgulamaya başladı. İşte, Konya'da iftar ve sahur saatleri bilgisinin yer aldığı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesi ve detaylı bilgiler

    Konya iftar ve sahur saatleri, son günlerin merak edilen konuları arasında yer almaya başladı. Bu yıl bahar ile yaz aylarının ortasına denk gelecek olan Ramazan ayında Konya, ilk iftarını 20.00'da yapacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri kapsamında Konya iftar ve sahur vakitleri detayları

    KONYA İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:5405:3312:5216:4220:0021:32
    17 Mayıs Perşembe03:5305:3212:5216:4220:0121:33
    18 Mayıs Cuma03:5205:3112:5216:4220:0221:34
    19 Mayıs Cumartesi03:5105:3012:5316:4220:0321:35
    20 Mayıs Pazar03:4905:2912:5316:4220:0421:37
    21 Mayıs Pazartesi03:4805:2912:5316:4320:0521:38
    22 Mayıs Salı03:4705:2812:5316:4320:0521:39
    23 Mayıs Çarşamba03:4605:2712:5316:4320:0621:40
    24 Mayıs Perşembe03:4505:2712:5316:4320:0721:41
    25 Mayıs Cuma03:4405:2612:5316:4420:0821:43
    26 Mayıs Cumartesi03:4305:2612:5316:4420:0921:44
    27 Mayıs Pazar03:4205:2512:5316:4420:0921:45
    28 Mayıs Pazartesi03:4105:2412:5316:4420:1021:46
    29 Mayıs Salı03:4005:2412:5316:4420:1121:47
    30 Mayıs Çarşamba03:4005:2412:5416:4520:1221:48
    31 Mayıs Perşembe03:3905:2312:5416:4520:1221:49
    1 Haziran Cuma03:3805:2312:5416:4520:1321:50
    2 Haziran Cumartesi03:3705:2212:5416:4520:1421:51
    3 Haziran Pazar03:3705:2212:5416:4620:1421:52
    4 Haziran Pazartesi03:3605:2212:5416:4620:1521:53
    5 Haziran Salı03:3605:2112:5416:4620:1621:54
    6 Haziran Çarşamba03:3505:2112:5516:4620:1621:55
    7 Haziran Perşembe03:3405:2112:5516:4720:1721:55
    8 Haziran Cuma03:3405:2112:5516:4720:1721:56
    9 Haziran Cumartesi03:3405:2112:5516:4720:1821:57
    10 Haziran Pazar03:3305:2012:5516:4720:1821:58
    11 Haziran Pazartesi03:3305:2012:5616:4720:1921:58
    12 Haziran Salı03:3305:2012:5616:4820:1921:59
    13 Haziran Çarşamba03:3305:2012:5616:4820:2022:00
    14 Haziran Perşembe03:3205:2012:5616:4820:2022:00
    Etiketler: konya sahur saatleri , konya iftar vakitleri , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri