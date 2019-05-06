Konya iftar saatleri! Konya'da iftara ne kadar kaldı?
Konya'da ezan saat kaçta okunacak sorusu, bu çevrede ikamet eden birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. 2019 imsakiye bilgileri doğrultusunda iftara ne kadar kaldığını merak eden yöre halkı, internet üzerinden Konya iftar saatleri sorgusunu gerçekleştiriyor. İşte, Konya iftar saatleri ve detaylı bilgiler
Konya'da iftara kaç saat kaldı sorusu, birçok vatandaşın ana gündeminde yer alıyor. Konya iftar saatleri ile birlikte son hazırlıklarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden net bilgi edinmek istiyor. Peki, Konya'da iftara ne kadar kaldı? İşte, 2019 imsakiye bilgileri ve Konya iftar saatleri
KONYA İFTAR SAATLERİ
Konya'da ilk iftar, saat 19.51'de açılacak. İşte,Konya'da ilk 5 güne ait iftar saatleri;
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06 Mayıs
|04:09
|19:51
|21:18*
|2
|07 Mayıs
|04:07
|19:52
|21:20
|3
|08 Mayıs
|04:06
|19:53
|21:21
|4
|09 Mayıs
|04:04
|19:54
|21:22
|5
|10 Mayıs
|04:03
|19:55
|21:24
Diğer illerin iftar saatleri için lütfen aşağıdaki resme tıklayınız
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