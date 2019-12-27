Konya BüyükÅŸehir Belediyesi 100 adet yerli otomobil sipariÅŸ edecek
KONYA BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± UÄŸur Ä°brahim Altay, 100 adet yerli otomobil iÃ§in Ã¶n sipariÅŸte bulunacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Â BaÅŸkan Altay,Âyerli otomobil ile TÃ¼rkiyeâ€™nin yarÄ±m asÄ±rlÄ±k hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
''Ãœlke olarak, tÃ¼m haklarÄ± Ã¼lkemize ait olan, milli teknolojilerle Ã¼retilen yerli otomobilimizin hayata geÃ§iÅŸine ÅŸahitlik etmenin gururunu yaÅŸÄ±yoruz. Son teknoloji ile donatÄ±lmÄ±ÅŸ, doÄŸuÅŸtan elektrikli otomobilin seri Ã¼retime geÃ§mesiyle bir dÃ¼nya markasÄ± haline geleceÄŸine inancÄ±mÄ±z tamdÄ±r.''
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi olarak 100 adet Ã¶n sipariÅŸ vereceklerini belirten BaÅŸkan Altay, bundan sonra belediye hizmet araÃ§larÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n yerli olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â
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