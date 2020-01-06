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DHA-Yaşar COŞKUN
Haber Giriş: 06.01.2020 - 16:38,Son Güncelleme:/

Konya- Antalya yolunda kar, ulaşımı aksattı

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Konya- Antalya yolunda kar, ulaşımı aksattı

Konya- Antalya yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Trafik polisleri, Seydişehir’den itibaren zincirsiz araçların sürücülerine geçiş izni vermedi. Seydişehir’de, öğleden sonra eğitime ara verildi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, geceden itibaren yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışında Konya- Antalya yolunu kullanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Trafik polisleri, ilçenin Marangozlar kavşağından itibaren zincirsiz ve çekici tür araçların sürücülerine geçiş izni vermedi. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı, 1 metreyi buldu. Karayolları ekipleri, yolun trafiğe açık kalması için aralıksız temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan Seydişehir’de, yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

 

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