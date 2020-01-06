Konya- Antalya yolunda kar, ulaşımı aksattı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, geceden itibaren yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışında Konya- Antalya yolunu kullanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Trafik polisleri, ilçenin Marangozlar kavşağından itibaren zincirsiz ve çekici tür araçların sürücülerine geçiş izni vermedi. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı, 1 metreyi buldu. Karayolları ekipleri, yolun trafiğe açık kalması için aralıksız temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.



Öte yandan Seydişehir’de, yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.