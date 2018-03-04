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    Konvoy şovuyla gündeme gelmişti... İstanbul'da gözaltına alındı...

    AA
    04.03.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:

    Daha önce cezaevine konvoyla gittiğine dair şovuyla gündeme gelen ve Çocuk Şube tarafından yakalanan Cengiz Şıklaroğlu bu kez İstanbul'da gözaltına alındı.

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan ve kendisini 'Çerkes Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanması için Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi.

    Şıklaroğlu ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

    Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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    Etiketler: Cengiz Şıklaroğlu , konvoy , gözaltı , son dakika
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