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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.07.2018 - 20:17, Son Güncelleme:

Konut sigortası (DASK) zorunlu mu?

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Konut sigortası (DASK) zorunlu mu?

Konut sigortası (DASK) zorunlu mu sorusu yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Ev almak isteyenlerin merak ettikleri bir diğer önemli konu ise konut kredisi alırken DASK zorunlu mudur sorusu. Peki, Konut sigortası (DASK) zorunlu mu?

Ev almak isteyenler için devletten destek gelmeye devam ediyor. Maliye bakanının son yaptığı açıklamaya göre ev almak isteyenler için devlet tarafından yapılan 15 bin liralık destek 20 bin liraya çıkacak. Ev alımlarında tapu işlemlerinde de indirim uygulanacağı gibi kredi çekimlerinde de faiz oranlarının daha düşük uygulanacağı ifade edildi. Ev almak isteyenlerin merak ettikleri bir diğer önemli konu ise konut kredisi alırken DASK zorunlu mudur sorusudur. Kredi çekimlerinde kişilerin yapması gereken zorunlu sigorta işlemleri bulunurken bunların içinde yer alan DASK sigortasının zorunluluğunun olup olmaması da merak konusudur.

Konut kredisi çekme şartları nelerdir?

Günümüzde birçok kişinin tek hayalidir kendilerine ait bir evlerinin olması. Toplu parası olmayanlar için devlet belirli konularda ev alımları için teşvikler sunarken bunun yanı sıra birçok banka da konut kredisi imkânı tanıyarak alım işlemlerini daha kolay hale getirmektedir.

Kira öder gibi kredi çekerek ev sahibi olmak mümkün. Bankaların sunduğu özel şartları kabul eden her birey bu kolaylıktan faydalanarak kendilerine en uygun evi kolaylıkla satın alabilmektedir.

Kredi başvurularında yerine getirilmesi gereken belirli koşullar bulunmaktadır. Bunlar;

Evin tüm bedeli kredi olarak çekilmemektedir,

Bankanın atadığı bir uzman incelemesi tarafından evin değeri belirlenmekte ve hazırlanan rapora uygun miktarlarda kredi verilmektedir,

Gelir durumu,

Kredi başvurusu yapan kişinin kredi notu,

Konut kredi alımlarında yapılacak sigortalar nelerdir?

Konut kredisi alım işlemlerine başvuruda bulunan kişilerin bilmesi gereken bir diğer önemli konu kredi alımlarında ödenmesi zorunlu olan bazı özel sigortaların olduğudur. Konut kredisi alırken DASK zorunlu mudur sorusu tam da bu aşamada kredi alıcılarının aklını kurcalayan önemli bir konudur.

Konut kredi alımlarında DASK başta olmak üzere, hayat sigortası ferdi kaza sigortası ve konut sigortası gibi işlemler de yapılmaktadır. Bunların içinde DASK sigortasının yapılması zorunlu tutulmaktadır. Her konut kredisi başvurusu yapan kişilerin kedilerinin kabul edilmesi halinde DASK ödemelerini de yapmaları gerekmektedir.

DASK zorunlu deprem sigortası anlamına gelmekte ve bir yıllık olarak yapılmaktadır. Yani her yıl ödenmesi zorunlu olan bir sigorta türüdür.

Konut alımlarında devlet destekleri nelerdir?

Ev alacaklara devlet desteği şartları 2018 yılı içinde de devam ediyor. Ev almanın zorlaştığı günümüzde devlet vatandaşın kendi evlerinin sahibi olabilmesi açısından öncelikle konut hesabı uygulamasını devam ettirmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda konut hesabında devlet katkısı yüzde 20 iken son alınan kararla bu oran yüzde 25 çıkarıldı.

Konut desteği içinde konut hesabının aktif olabilmesi için hesap sahibinin en az 3 yıl boyunca sistemde aktif olması gerekir.

Devlet konut desteği içinde hesabı olanların aylık olarak ödeme yapmaları ya da 3 aylık periyodlarla düzenli olarak ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekir. Aylık ödeme yapanların en fazla 3 ödeme aksatmaları; 3 aylık ödeme yapanların bir defa ödemelerini aksatmaları halinde devletten gelen katkı payı kesilmektedir.

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