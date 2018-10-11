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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.10.2018 - 06:32, Son Güncelleme:

Konuşmaları deşifre oldu! Yeni talimatı ortaya çıktı...

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Konuşmaları deşifre oldu! Yeni talimatı ortaya çıktı...

Darbe girişimi sonrası bütün evleri deşifre olan FETÖ, yeni adres bulmakta zorlanıyor. Örgüte ait ev sayısının erkeklerde yüzde 94, kadınlarda yüzde 81 azaldığı belirtiliyor. Saklanacak yer bulamayan örgütün şimdi de öğrenciler üzerinden kiralık ev arayışı içine girdiği ortaya çıktı. Örgüt üyelerine evlerde 3-4 kişi kalmaları için de talimat verildi.

15 Temmuz'un ardından örgütün faaliyetlerini sürdürdüğü ve kaçak militanlarının saklandığı gaybubet evleri tek tek tespit edildi ve çok sayıda elemanı tutuklandı. Varlığını yer altında sürdürmeye çalışan ve yeni adresler bulmakta oldukça zorlanan FETÖ'nün öğrenciler üzerinden yeniden oluşum sürecine girdiği anlaşıldı.

BAZI İLLERDE EVLERİ KALMADI

Örgütün bu çırpınışları üst düzey yöneticilerinin özel kanal üzerinden yaptıkları görüşmelere yansıdı. Deşifre edilen ve eylül ayının son haftasında gerçekleştirilen konuşmalarda, art arda yapılan operasyonlarla bazı illerde evlerin yok denecek kadar azaldığı, bazı illerde ise evlerin tamamen kapandığından bahsediliyor. Konuşmalarda, tüm illerdeki örgüte ait ev sayısının erkeklerde yüzde 94, kadınlarda yüzde 81 azaldığı belirtiliyor.

ÖĞRENCİLERLE YENİ YAPILANMA

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre; Konuşmalarda öğrenci evleriyle ilgili alınan ve alınması istenen tedbirler, örgütün öğrenciler üzerinden yapılanmaya çalıştığını da ortaya koyuyor. Buna göre, dikkat çekmemek için evlerin farklı formatlarla renklendirildiği, örgütü eleştiren kitapların bulundurulduğu konuşmalarda geçiyor.

3-4 KİŞİ KALMA TALİMATI

Evlerde ortalama 3-4 kişinin kalması ve bir örgüt mensubunun en fazla iki evden sorumlu olması gerektiği konuşmalarda ifade ediliyor. Öğrencilerin deşifre olmasının önüne geçmek amacıyla devlet yurtlarına yönlendirilmesi gerektiği kaydediliyor. Mezun olan kişilerin bu evlere girmesinin yasaklandığı anlaşılıyor. Ayrıca ayda iki kez evlerde kamp yapılması ve örgüt üyelerine gerekli talimatlandırmaların yapılmaya devam etmesi gerektiği belirtiliyor.

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