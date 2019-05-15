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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Konuşarak sorunları çözmek önemli’

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‘Konuşarak sorunları çözmek önemli’

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır dün ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier’i kabul etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı toplantıda Volkan Bozkır şunları söyledi: “Ülkelerimiz arasındaki ilişkinin güçlü bir şekilde devam etmesi bakımından, konuşarak sorunları çözmek çok önemli olacaktır. ABD bizim stratejik ortağımızdır. Aramızda model bir ilişki vardır. Bunun kıymetini biliyoruz ve Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin tarifinde, ne ABD’nin ne Türkiye’nin birbiriyle iyi ilişkide olmama lüksünün olmadığını düşünüyoruz. Bu açıdan her alanda ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik de önemli çaba sarf ediyoruz.

ARALARINDA GÜZEL İLİŞKİ VAR

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasında önemli, güzel bir ilişki var. Bu ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik de mutabakat var. ADB’nin, kongre ve senatosunda iki ülke ilişkisinin önemine tam olarak vakıf olmayan bazı grupların aldıkları kararlar, ABD-Türkiye ilişkilerinde bazı sıkıntılara yol açabilir. Ancak iki dost, müttefik ülkenin bunların üstesinden gelebileceğine inanıyorum. ABD Başkanı Trump’ın, Türkiye’nin çelik ürünleri ihracatındaki yüzde 25 ilave gümrük vergisini kaldırma kararını son derece memnuniyetle ve olumlu bir gelişme olarak karşılıyoruz.”

ANKARAGÜCÜLÜ DİPLOMAT

Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin her zaman kritik önemde olduğunu belirten Jeffrey M. Hovenier ise ABD-Türkiye arasında uzun, köklü ve her iki ülkenin de karşılıklı menfaat elde edeceği son derece sağlam ilişkilerin bulunduğunu belirterek, “Aramızda bazı konular var, bunları ele alıyoruz ve birlikte çalışıp değerlendirerek mevcut koşullar çerçevesinde üstesinden geleceğimize inanıyoruz” dedi.

Kendisinin Ankaragücü taraftarı, Bozkır’ın ise Fenerbahçeli olduğunu belirten Hovenier, her iki takımın da vasat bir seviyede olduğunu, lige tutunmaya çalıştığını söyleyince, Bozkır da renkler ‘sarı-lacivert’ olduğu sürece aralarında en ufak bir görüş ayrılığının olmayacağını belirtti.

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