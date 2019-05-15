‘Konuşarak sorunları çözmek önemli’

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı toplantıda Volkan Bozkır şunları söyledi: “Ülkelerimiz arasındaki ilişkinin güçlü bir şekilde devam etmesi bakımından, konuşarak sorunları çözmek çok önemli olacaktır. ABD bizim stratejik ortağımızdır. Aramızda model bir ilişki vardır. Bunun kıymetini biliyoruz ve Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin tarifinde, ne ABD’nin ne Türkiye’nin birbiriyle iyi ilişkide olmama lüksünün olmadığını düşünüyoruz. Bu açıdan her alanda ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik de önemli çaba sarf ediyoruz.

ARALARINDA GÜZEL İLİŞKİ VAR

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasında önemli, güzel bir ilişki var. Bu ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik de mutabakat var. ADB’nin, kongre ve senatosunda iki ülke ilişkisinin önemine tam olarak vakıf olmayan bazı grupların aldıkları kararlar, ABD-Türkiye ilişkilerinde bazı sıkıntılara yol açabilir. Ancak iki dost, müttefik ülkenin bunların üstesinden gelebileceğine inanıyorum. ABD Başkanı Trump’ın, Türkiye’nin çelik ürünleri ihracatındaki yüzde 25 ilave gümrük vergisini kaldırma kararını son derece memnuniyetle ve olumlu bir gelişme olarak karşılıyoruz.”

ANKARAGÜCÜLÜ DİPLOMAT

Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin her zaman kritik önemde olduğunu belirten Jeffrey M. Hovenier ise ABD-Türkiye arasında uzun, köklü ve her iki ülkenin de karşılıklı menfaat elde edeceği son derece sağlam ilişkilerin bulunduğunu belirterek, “Aramızda bazı konular var, bunları ele alıyoruz ve birlikte çalışıp değerlendirerek mevcut koşullar çerçevesinde üstesinden geleceğimize inanıyoruz” dedi.

Kendisinin Ankaragücü taraftarı, Bozkır’ın ise Fenerbahçeli olduğunu belirten Hovenier, her iki takımın da vasat bir seviyede olduğunu, lige tutunmaya çalıştığını söyleyince, Bozkır da renkler ‘sarı-lacivert’ olduğu sürece aralarında en ufak bir görüş ayrılığının olmayacağını belirtti.