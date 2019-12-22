Konur Alp isminin anlamı nedir? Konur Alp ne demek?
Osmanlı Devletinin kuruluşunda hizmeti geçen ilk Türk kumandanının ismi olan Konur Alp'in ne anlama geldiği merak konusu oldu. Özellikle Kuruluş Osman dizisinde Konur Alp karakterinin yer almasıyla, Konur Alp'in Türkçe'deki karşılığı araştırılıyor. Peki, Konur Alp isminin anlamı nedir? Konur Alp ne demek? İşte, ayrıntılı bilgiler.
Konur Alp ne demek sorusu özellikle Kuruluş Osman izleyenleri tarafından merak edilmeye başlandı. Konur halk dilinde esmer, açık kestane renginde olan anlamına gelmektedir. Peki, Konur Alp nedir? İşte, Konur Alp'in merak edilen anlamı.
KONUR ALP NE DEMEK?
Konur Alp cesur, yiğit, er anlamlarına gelmektedir. Orhan Gazi’nin komutanlarından biri olan Konur Alp, Türkiye'de erkek ismi olarak kullanılır.
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