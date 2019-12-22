Konur Alp isminin anlamı nedir? Konur Alp ne demek?

Konur Alp ne demek sorusu özellikle Kuruluş Osman izleyenleri tarafından merak edilmeye başlandı. Konur halk dilinde esmer, açık kestane renginde olan anlamına gelmektedir. Peki, Konur Alp nedir? İşte, Konur Alp'in merak edilen anlamı.

KONUR ALP NE DEMEK?

Konur Alp cesur, yiğit, er anlamlarına gelmektedir. Orhan Gazi’nin komutanlarından biri olan Konur Alp, Türkiye'de erkek ismi olarak kullanılır.