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KOCAELİ (AA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 10:32,Son Güncelleme:/

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyreden Mehmet K'nın kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkarak Tavşancıl mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla yan yatan araçtan çıkarılan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

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