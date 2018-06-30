Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yozgat kent merkezinde bulunan Lise Caddesi’nde meydana geldi. Zekeriya B.’nin kullandığı 06 FEN 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkıp, yayaların arasından geçerek, yol kenarındaki telefon aksesuarı satışı yapılan mağazaya daldı.

Kazada, işyeri içerisinde bulunan 2 kişi üzerlerine gelen otomobilden son anda kurtuldu. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede, olay sonrasında biriken meraklı kalabalık ise, polis tarafından güçlükle dağıtıldı.

İçerdeki otomobil dışarı çıkartıldıktan sonra sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.