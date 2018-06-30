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    Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

    DHA
    30.06.2018 - 23:46 | Son Güncelleme:

    Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil, cep telefonu aksesuarı satışı yapılan mağazaya girdi.

    Kaza, saat 20.30 sıralarında Yozgat kent merkezinde bulunan Lise Caddesi’nde meydana geldi. Zekeriya B.’nin kullandığı 06 FEN 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkıp, yayaların arasından geçerek, yol kenarındaki telefon aksesuarı satışı yapılan mağazaya daldı.

    Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

    Kazada, işyeri içerisinde bulunan 2 kişi üzerlerine gelen otomobilden son anda kurtuldu. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede, olay sonrasında biriken meraklı kalabalık ise, polis tarafından güçlükle dağıtıldı.

    Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

    İçerdeki otomobil dışarı çıkartıldıktan sonra sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

    Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

    Etiketler: son dakika , haberler
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