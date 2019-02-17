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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
17.02.2019 - 05:02, Son Güncelleme:

Kontrolden çıkan araçlar demir bariyerin altına girdi

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Kontrolden çıkan araçlar demir bariyerin altına girdi

Esenlerde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bariyerlere saplanan araçlar itfaiyenin elektrikli testere ile demir bariyerleri kesmesi sonucu bariyerden ayrılırken, çevredeki meraklı vatandaşların o anları film izler gibi izlemeleri dikkat çekti. 

Kaza, saat 03:00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenler Yüzyıl Mahallesi Şehit Şenol Özgül Köprüsü altında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 BA 6860 plakalı minibüs ile 34 AJN 051 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yol kenarındaki demir bariyerlere girdi.

Kontrolden çıkan araçlar demir bariyerin altına girdi

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpma sonucu otomobilde ufak çapta yangın meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde çıkan yangın ise yoldan geçen diğer sürücülerin araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri yardımıyla söndürüldü. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslara konulara çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Kontrolden çıkan araçlar demir bariyerin altına girdi

OLAY YERİNE İTFAİYE ÇAĞRILDI 

Kaza sonrası demir bariyerin altında kalan araçları çıkarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle Edirne istikametinde kısa bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. İtfaiye ekipleri elektrikli testere ile demir bariyerleri keserek araçları demir bariyerlerden ayırdı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

Kontrolden çıkan araçlar demir bariyerin altına girdi

VATANDAŞ O ANLARI FİLM İZLER GİBİ SEYRETTİ 

İtfaiye ekiplerinin demir bariyerleri elektrikli testere ile kesmesinin ardından polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yaptığı esnada çevredeki meraklı vatandaşlar, köprü üzerine çıkarak kaza yerini film izler gibi izlemeleri dikkat çekti. 
Polis, kaza ile ilgili incele başlattı. 

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