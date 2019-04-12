Kontrol noktasından kaçan FETÖ zanlısı yakalandı
Edirne'de kontrol noktasında jandarmadan kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski asker ve göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Havsa ilçesinden Edirne'ye ilerleyen bir otomobil, Kabaağaç köyü jandarma kontrol noktasında durmayarak kaçtı.
Bir süre devam eden kovalamaca sonrası, otomobildeki 2 kişi araçtan inip koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Takibe devam eden jandarma ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin kimlik kontrolünde, kaçmaya çalışan H.K'nin (29) Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 3 ay sonra istifa ettiği, örgüte üyelikten hapis cezası aldığı ve istinaf sürecinin devam ettiği belirlendi. Diğer şüpheli N.T'nin ise göçmen kaçakçısı olduğu iddia edildi.
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