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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/DHA
10.03.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Kontörlü telefondan deşifre olan FETÖ sanığı binbaşıya 15 yıl hapis istemi

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Kontörlü telefondan deşifre olan FETÖ sanığı binbaşıya 15 yıl hapis istemi

Erzurum'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir marketteki kontörlü telefonunun HTS kaydında yapılan analizle deşifre olan binbaşı Ali Önder Güngör'ün 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Ali Önder Güngör'ün cep telefonu hattında yapılan HTS kayıt analizinde darbe gecesi, FETÖ'nün Ankara'daki üst askeri yapılanması içerisinde yer alan kişilerle bağlantı kurduğu tespit edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, askeri personelden sorumlu sivil imamların, kendi cep telefonları ile askeri personeli aramadıkları, aralarındaki irtibatın tespit edilmemesi için farklı şekilde iletişim kurdukları belirlendi. Mahrem yapıdakilerin operasyonel telefon hatlarını kullanarak haberleştikleri, sivil imamların umuma açık yerlerde bulunan kontörlü veya ankesörlü telefonlarıyla askeri personeli aradıkları saptandı. İtirafçıların ifadeleriyle Erzurum'daki bir marketteki kontörlü telefon hattının HTS kayıtları çıkarıldı. Kayıtlar üzerinde yapılan analizlerde Binbaşı Ali Önder Güngör'ün kullandığı cep telefonunun, bahsedilen kontörlü telefondan 18 Ocak 2014 ile 11 Haziran 2016 tarihleri arasında toplam 29 kez arandığı ortaya çıktı. Ali Önder Güngör ile aynı tarihlerde ardışık olarak başka FETÖ dosyalarının sanıklarının arandığı da belirlendi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada da bir kısım kontörlü ve ankesörlü telefonların HTS kayıtlarında Ali Önder Güngör'ün 19 Eylül 2010 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında toplam 5 kez arandığı tespit edildi. Bunun üzerine Güngör, Diyarbakır'da gözaltına alındı ve getirildiği Erzurum'da 21 Mayıs 2018'de tutuklanarak cezaevine kondu.

HTS KAYITLARI ELE VERDİ

Ali Önder Güngör hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Güngör'ün, kullandığı hattın HTS kayıtları üzerinde yapılan analiz işlemleri sonucunda, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında işlem yapılan çok sayıda şüpheli ile yoğun irtibat halinde olduğunun tespit edildiği vurgulandı. İddianamede, Ali Önder Güngör'ün HTS kayıtlarında, Genelkurmay Başkanlığı'nın kamera kayıtlarından sivilleri hedef alarak ateş ettiği belirlenen eski binbaşı Abdurrahim Aksoy, darbe girişimini Harekat Merkezi'nden yöneten Genelkurmay Harekat Plan Dairesi eski Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alparslan Çetin, Akıncı Üssü'nde şehit edilen Yüzbaşı Özkan Hekin'in öldürülmesi talimatını verdiği öne sürülen eski yarbay Mustafa Zelbey, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı'nda görevli İbrahim Köymen ile darbe gecesi irtibat kurduğunun belirlendiğine işaret edildi.

‘TANKER ŞOFÖRÜ ARADI’ SAVUNMASI

İddianamede, ifadesine yer verilen Ali Önder Güngör, 2013-2016 yılları arasında Erzurum'da görev yaptığını söyledi. FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında görevli sivil imamlar tarafından aranmadığını öne süren Güngör, "Erzurum'da görev yaptığım dönemde benimle aynı köyden olan ismini hatırlamadığım bir genç burada er olarak askerlik yaptı. Bu asker beni sabit numaradan aradı. Yine hemşehrim olan tanker şoförü Erzurum'a geldiğinde sabit numaradan aramıştı. Ayrıca kışlanın çöplüğündeki kullanılmamış yemek artıklarını toplayan yaşlı bir adamla tanıştım. Bu kişi de beni zaman zaman sabit numaralardan aradı. Ardışık olarak aranılan askeri personelleri görevim gereği tanıyorum. Örgütsel bir bağlantım yok, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Hazırlanan iddianamede, kontörlü veya ankesörlü telefonlarla belirli periyotlarla ya da ardışık olarak aranıldığı tespit edilerek gözaltına alınan askeri personellerin yüzde 70-80'inin savunmalarında kendileri ile bu şekilde iletişim kurduklarını itiraf ettikleri aktarıldı.

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