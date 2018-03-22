Konteynere atılan bebek cinayetinde son karar verildi

Merkez Osmangazi ilçesinde tornacılık yapan Sezai Durmayaz, kendisi gibi bekâr olan Çiğdem Şimşek ile birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten hamile kalan genç kadın, 2016 yılının Ocak ayında, tuvalette 8 aylık erkek bebek dünyaya getirdi. Sezai Durmayaz, göbek bağını makas ile kestiği bebeği poşete koyup önce evin çatı katına çıkardı. 12 saat sonra gece yarısı çöp konteynerine attı. Doğum sonrası kanaması durmayan kadın, cep telefonu ile yardım istediği akrabaları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların şüphelenip haber vermesi üzerine Çiğdem Şimşek'in ifadesini alan polis, çöp konteynerine atılan bebek cesedini buldu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Çiğdem Şimşek ile Sezai Durmayaz tutuklandı.

'ÖLÜ OLAN BEBEĞİ ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIM'

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Sezai Durmayaz ifadesinde, Çiğdem Şimşek'in hamile olduğunu bilmediğini, olay günü tuvalete gidince kendisinden yardım istediğini belirterek, "Tuvalette cansız bebek gördüm. Cesedi alıp, poşet içerisinde çatı katına çıkardım. Çiğdem, kanama nedeniyle yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Gece gelmeyince ölü olan bebeği çöp konteynerine attım" dedi.

Çiğdem Şimşek ise savunmasında Sezai Durmayaz'ın hamile olduğunu bildiğini, buna rağmen bir gün karnına çıkarak oturduğunu anlattı. Şimşek, tuvalette dünyaya getirdiği bebeğin yaşadığını ve kordonunu makas ile Sezai Durmayaz'ın kestiğini söyledi. Çiğdem Şimşek daha sonra hastaneye kaldırıldığı için olanlardan haberdar olmadığını öne sürdü.

Mahkeme, bebeğin annesi Çiğdem Şimşek ve babası Sezai Durmayaz'a 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme, bu cezalarda hiçbir indirim yapmadı.

Sanık avukatlarının yaptığı itirazı değerlendiren Bursa Bölge Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, verilen kararı son duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan avukatın katılmamasını gerekçe göstererek bozdu. Bakanlık avukatının katılımı ile yeniden yapılan duruşmada, sanıklara yine aynı ceza verildi. Sanık avukatlarının yaptığı diğer itirazı değerlendiren Bursa Bölge Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, bebeğin ölüm olayında sanıkların kastının bulunmamasına dikkat çekip, yargılamanın tekrar yapılmasını istedi. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hâkim karşısına çıkan sanıklar, suçlamaları reddedip beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, bu kez sanıklardan Sezai Durmayaz'a 'insan öldürmek' suçundan 24 yıl, Çiğden Sişmek'e ise 20 yıl hapis cezası verdi.