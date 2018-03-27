Konstantinos kimdir? Konstantinos karakterini canlandıran Ertan Saban hakkında merak edilenler

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u feth ettiği 29 Mayıs 1453 tarihinde ölen Bizans'ın son imparatoru Konstantinos, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Dizide Ertan Saban tarafından canlandırılan karakter, son günlerde en çok merak edilen ve konuşulan tarihi isimlerden oldu. İşte Bizans'ın son imparatoru Konstantinos ve dizide ona hayat veren Ertan Saban hakkında merak edilen her şey...

BİZANS İMPARATORU KONSTANTİNOS KİMDİR?

Bizans’ın son imparatoru Konstantin Paleologos, 9 Şubat 1404 tarihinde Mistra'da doğdu. 6 Ocak 1449'da Bizans tahtına çıkan Konstantin Paleologos, 29 Mayıs 1453'de İstanbul'un feth edildiği gün öldü.

Konstantin Mistra'da doğmakla beraber çocukluğunu İstanbul'da geçirdi. 1437–1440 döneminde Bizans İmparatoru olan kardeşi VIII. Yannis Paleologos İtalya'da Floransa Konseyinde Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birbirine bağlanmasi için müzakerelerde bulunmakta iken Konstantin Konstantinopolis'de taht naipliği görevinde bulundu.

Ekim 1443'te merkezi Mistra olan Mora Despotluğu görevini atandı. Babası II. Manuel Paleologos Mistra'yı bir Bizans dinsel ve kültürel merkezi yapmak için çalışmıştı ve Konstantin de bu politikayı devam ettirdi. Yine babasının başlattığı Korint Kıstağı'nda Mora'yı ayıran eski klasik Altı Millik Sur (Heksamilyon)'un devamlı tamirli bulunması ve kontrol altına alınması siyasetini de devam ettirdi.

Kardeşi VIII. Yannis'in 1448'de varis bırakmadan ölmesi üzerine Konstantin ve kardeşi Demetrios Paleologos arasında kimin imparator olacağı hakkında bir uyuşmazlık çıkmıştır. Demetrios babasının Floransa Konseyi'nde vardığı Ortodoks ve Katolik kiliselerinin Papa'nın liderliği altında birleştirilmesi hakkındaki anlaşmanın aleyhinde olanlar tarafından tutulmakta; geçici taht naibi olan anneleri İmparatoriçe Helena ise Konstantin'i tutmakta idi. Her iki taraf da, Osmanlı Sultanı II. Murad'ın bu uyuşmazlığı halletmesini kabul etti.

1.Murad Konstantin'in Bizans İmparatoru olmasını kabul etti. 6 Ocak 1449'da Konstantin, XI. Konstantin Paleologos Drageses adıyla Mistra'da imparator olarak ilan edildi ve taç giydirildi. Ortodoks Kilisesi Patriği'nin bulunmadığı ve Konstantinopolis'de yapılmayan bir taç giyme töreni o vakte kadar hiç görülmemişti. Bizans'ın gücü o kadar küçülmüştü ki İmparatoru başkentine taşıyacak Bizans donanması gemisi bulunmuyordu ve Konstantin 11 Mart 1449'da bir Katalan gemisi ile başkentine varabildi. Başkentte toplam 4 yıl 2 ay 18 gün kaldı.

Fatih Sultan Mehmet'in Nisan 1453'te başlattığı son kuşatma karşısında Konstantinopolis'i savunabilmek için Ortodoks Kilisesi'nin Roma'ya bağlılığını kabul ederek Batı'nın desteğini kazanmaya çalıştıysa da sonuç alamadı. Konstantin Fatih Sultan Mehmet'e elçiler ile hediyeler ve hazineler göndermişse de sultanın fikrini değiştirememiştir.

Savaşta, teslimiyet yerine direnmeyi seçti. 29 Mayıs 1453'te surları aşan Osmanlı askerleriyle çarpışırken öldürüldü. Cesedinin bulunup bulunmadığı tartışma konusudur. Bazı kaynaklar sadece imparatorların giyme hakkı olan mor renkli çizmelerinden tanınan cesedinin ölü askerlerinin arasında bulunduğunu bildirirler.

ERTAN SABAN KİMDİR?

1977 yılında o yıllarda Yugoslavya'ya bağlı olan Makedonya'da dünyaya geldi. Ailesinin büyük dedesi Osmanlı döneminde Kars'tan Makedonya'ya göç etmiştir. Makedonya Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ertan Saban, uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Ertan Saban'ın hayatının dönüm noktası ise Türkiye’ye gelerek oyunculuğa başlaması oldu.

2005 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu, 2006 – 2007 sezonunda İstanbul Halk Tiyatrosu'nda "Can Tarlası" adlı oyunda Dolunay Soysert, Levent Üzümcü, Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin ile birlikte oynadı. 2005 yılında Yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı, senaryosunu Nuran Devres'in yazdığı "Savcının Karısı" adlı dizide Gamze Özçelik, Şevket Çoruh,Ahmet Mekin, Tijen Par, Ahu Yağtu, Tamer Yiğit gibi oyuncularla beraber oynadı.

Saban, Sultan Makamı, Sağır Oda, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Mutlu Ol Yeter, Büyük Sürgün Kafkasya, Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları gibi film ve dizi projelerinde de yer alan Ertan Saban, esas çıkışını Makedonya'da çekilen "Elveda Rumeli" adlı dizide "Alex" karakterini canlandırmasıyla yaşadı. Ertan Saban bu projede, Erdal Özyağcılar, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman, Gülçin Santırcıoğlu, Filiz Ahmet, Demet Akbağ, Ahu Türkpençe, Sinan Tuzcu gibi önemli isimlerle birlikte rol aldı.

Ertan Saban'ın, yurt dışında kanser tedavisi gören eşi İnci Saban 25 yaşındayken 2009 yılında vefat etti. Ertan Saban, 2016 yılında ünlü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi.

Başarılı oyuncu son olarak Kanal D ekranlarının efsane dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde, son Bizans İmparatoru Konstantinos’u canlandırıyor.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Sultan Makamı (2003)

Savcının Karısı (2005)

Azize (2004)

Sağır Oda (2006-2007)

Elveda Rumeli (2007-2008)

Kılıç Günü (2010)

Karakol (2011)

Bir Kadın Tanıdım (2011)

Sakarya-Fırat (2012-2013)

Görüş Günü Kadınları (2013)

Hatasız Kul Olmaz (2014-2015)

Mutlu Ol Yeter (2015)

Kurtlar Vadisi Pusu (2015-2016)

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018)

ROL ALDIĞI FİLMLER

Kako los son (2003)

Kako ubiv svetec (2004)

Kontakt (2005)

The Net (2006)

Gölgesizler (2008)

Başka Semtin Çocukları (2008)

Hayde Bre (2010)

Balkan Is Not Dead (2012)

Benimle Oynar mısın? (2013)

Limonata (2015)

ÖDÜLLERİ

Ertan Saban 2008 yılında "Başka Semtin Çocukları" filmiyle 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivalinde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü" almıştır.