Konsolosluk konutunda hareketlilik: İnceleme tamam
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun rezidansındaki binasında 14:40'da başlayan inceleme çalışmaları gece saat 01.30 sularında sona erdi.
Başkonsolosluk konutundaki incelemeler saat 14:40'da başlarken saatler sonra konuta ikinci bir olay yeri inceleme ekibi daha geldi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin başkonsolosluk binasının garajına daha önceden getirilen brandayı çektiği de görüldü.
Suudi yetkililerin de eşlik ettiği olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları sırasında çok sayıda gazeteci de dışarıda bekledi.
YAKLAŞIK 9 SAAT SÜRDÜ
Gece saat 01.30 sularında ise konsolosluk konutunda tekrar hareketlilik yaşandı. Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 9 saat süren arama çalışmalarını sonlandırarak konuttan ayrıldı.
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