Konsolosluk çalışanları sorgulanıyor: Ses duydunuz mu
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada başkonsolosluk çalışanlarına ‘2 Ekim günü’yle ilgili sorular yöneltildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı’nca yürütülen soruşturmada dün de başkonsolosluk çalışanlarının tanık olarak ifadelerinin alınmasına devam edildi. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek tanık olarak ifade veren çalışanlara savcılık tarafından, “Başkonsolosluğa giren 15 kişiyi gördünüz mü?”, “2 Ekim günü olağanüstü bir durum var mıydı?”, “Olay günü konsolosluk çalışanlarına izin verildi mi?”, “Cemal Kaşıkçı’yı gördünüz mü?”, “Arbede sesi duydunuz mu?”, “Başkonsoloslukta kaç yıldır çalışıyorsunuz?”, “Olay günü başkonsolosluğa kaçta gelip kaçta geldiniz, kaçta ayrıldınız?” gibi sorular yöneltildiği öğrenildi. Tanık olarak ifade veren çalışanların ise o gün olağanüstü bir duruma rastlamadıklarını, Suudi Arabistan’dan başkonsolosluğa geldiği ortaya çıkan 15 kişiyi ve Kaşıkçı’yı görmediklerini söyledikleri öğrenildi.
Olayın meydana geldiği gün çalışanlara izin verildiği ya da koridorlarda dolaşmalarının yasaklandığı yönündeki iddiaların ise asılsız olduğunu savunan başkonsolosluk çalışanları, “Öyle bir şey yok. Kimseye izin verilmedi. Olay günü de mesai bitiş saati olan 15.30’da binadan ayrıldık. Zaten koridorlarda dolaşma diye bir şey de yok. Çalışanlar hangi departmanda görev yapıyorlarsa o bölümün dışına çıkmıyorlar. Görevleri gereği çalıştıkları departmandan diğer departmanlara geçiş yok” dedi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 45 konsolosluk çalışanının ifadesine başvurulacak.
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