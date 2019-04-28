Konsolosluk çalışanına dava
REUTERS Haber ajansı ABD Konsolosluğu çalışanı bir kişiye daha FETÖ davası açıldığını yazdı.
Habere göre hakkında dava açılan üçüncü ABD konsolosluk çalışanı olan Nazmi Mete Cantürk’le birlikte eşi ve kızı hakkında ‘FETÖ üyesi’ olmak suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.
Cantürk, ‘FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olmak’ ve ‘örgütün talimatlarıyla hareket etmekle’ suçlandı. Mahkemenin 22 Mart tarihli tutanağına göre Cantürk, Ocak 2018’de İstanbul polisince ev hapsine alındı.
Tutanakta ilk duruşmanın 25 Haziran’da yapılacağı bilgisi yer alıyor. Türkiye’deki ABD Konsolosluğu’nda çalışan iki kişi daha terör ve casusluk suçlamaları nedeniyle 2017 yılında tutuklanmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle