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    Konserve kutusundan ayak! BÃ¼yÃ¼k dramâ€¦Â

    Muhammed Misto - EÅŸref Musa / AA
    21.06.2018 - 15:34 | Son GÃ¼ncelleme:

    Suriyeli engelli kÄ±z Ã§ocuÄŸu Maya, babasÄ±nÄ±n PVC boru ve konserve kutudan yaptÄ±ÄŸÄ± "ayaklarÄ±yla" okuluna gidiyor. Maya, Ã§oÄŸu zaman canÄ±nÄ± yakan boru ve tenekeleri Ã§Ä±karÄ±p sÃ¼rÃ¼nmek zorunda kalÄ±yor. Ã‡adÄ±rdaki yaÅŸam mÃ¼cadelesinde olumlu tek ÅŸey, Maya'nÄ±n okuldan aldÄ±ÄŸÄ± takdir belgesiâ€¦ Maya'nÄ±n tek hayali protez sahibi olup yÃ¼rÃ¼yebilmekâ€¦ KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z ve kendisi gibi engelli babasÄ±, toz ve Ã§amur iÃ§inde sÃ¼rÃ¼nmeden yÃ¼rÃ¼yebilmek iÃ§in hayÄ±rseverlerin desteÄŸini bekliyorâ€¦

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    • Konserve kutusundan ayak BÃ¼yÃ¼k dramâ€¦
    • Konserve kutusundan ayak BÃ¼yÃ¼k dramâ€¦
    • Konserve kutusundan ayak BÃ¼yÃ¼k dramâ€¦
    • Konserve kutusundan ayak BÃ¼yÃ¼k dramâ€¦

    DoÄŸarken bacaklarÄ±nÄ±n dizden altÄ±nÄ± kaybeden 8 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli Maya Meri, babasÄ±nÄ±n okula PVC boru ve konserve kutusundan yaptÄ±ÄŸÄ± "ayaklarÄ±yla" gidiyor. Maya, okula Ã§amur ve toz iÃ§inde sÃ¼rÃ¼nmeden protez ayaklarÄ±yla gideceÄŸi gÃ¼nÃ¼ hayal ediyor.

    Maya ve ailesi, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak, Halep'in gÃ¼ney kÄ±rsalÄ±ndan Ä°dlib'deki bir kampa sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â

    TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Ser Ceble kampÄ±nda barÄ±nan kÃ¼Ã§Ã¼k Maya ve ailesi, yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± Ã§adÄ±rda yaÅŸÄ±yor.Â Â Â Â Â

    YÄ±pranmÄ±ÅŸ Ã§adÄ±rÄ±n uÃ§masÄ±nÄ± engellemek iÃ§in etrafÄ±na bÃ¼yÃ¼k taÅŸlar dizen Meri ailesi, gÃ¼nlerini toz ve Ã§amur iÃ§inde geÃ§iriyor.Â Â Â Â Â

    Maya, Ã§adÄ±rlarÄ±ndan 300 metre ilerideki okula, babasÄ±nÄ±n PVC borular ve konserve teneke kutulardan yaptÄ±ÄŸÄ± "ayaklarla" gidiyor.Â Â Â Â Â

    KÃ¼Ã§Ã¼k Maya canÄ± yandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in okul yolunda bazen de sÃ¼rÃ¼nÃ¼yor.Â Â Â Â Â

    "BÄ°R HAYALÄ°M VAR, O DA YÃœRÃœMEK"

    AA muhabirlerine durumunu anlatan Maya, "GÃ¶rdÃ¼nÃ¼z gibi ben yÃ¼rÃ¼me engelliyim. YardÄ±ma ihtiyacÄ±m var. Bir hayalim var, o da yÃ¼rÃ¼mek." dedi.Â Â Â Â Â

    Maya'nÄ±n babasÄ± Ali Meri de yÃ¼rÃ¼me engelli. Ellerinde de fiziksel bozukluk olan Meri de kamp iÃ§inde sÃ¼rÃ¼nerek dolaÅŸÄ±yor.Â Â Â Â Â

    Ali Meri, 6 Ã§ocuÄŸuyla gÃ¼nlerinin yazÄ±n sÄ±caÄŸÄ±, kÄ±ÅŸÄ±n soÄŸuÄŸu hissettiren Ã§adÄ±rda geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

    Meri, "Esed rejiminin hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan Ä°dlibâ€™in kuzey kÄ±rsalÄ±na gÃ¶Ã§ etmeye mecbur kaldÄ±k. 8 yaÅŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼me engelli bir kÄ±zÄ±m var. DoÄŸum esnasÄ±nda bacaklarÄ±nda bozukluk olduÄŸu iÃ§in doktorlar bacaklarÄ± dizlerinden kestiler." dedi.Â Â Â Â Â

    Baba Meri, kÄ±zÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu protezlerin TÃ¼rkiye'de temin edilebildiÄŸini duyduklarÄ±nÄ± belirtti.Â Â Â Â Â

    Mayaâ€™nÄ±n annesi Rabia da "KÄ±zÄ±mÄ±n ayaklarÄ± taÅŸlara takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã§amura battÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok Ã§ile Ã§ekiyor. ArkadaÅŸlarÄ± ile birlikte oynayamÄ±yor Ã§Ã¼nkÃ¼ onlara yetiÅŸemiyor. KÄ±zÄ±mÄ±n eÄŸitim gÃ¶rmesi iÃ§in okula gidip gelmesi lazÄ±m. DolayÄ±sÄ±yla ona protez gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â

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    Etiketler: konserve kutusu , ayak , suriyeli kÄ±z , suriye , savaÅŸ , terÃ¶r , son dakika , haberler
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