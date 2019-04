Konsere köpeğiyle çıkan sanatçı kimdir?

Başarılı şarkıcı Koray Avcı, 2019 nisan ayında Bostancı Gösteri Merkezi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. Bir ara sadık dostu ''Dayı''yı sahneye alarak herkesi şaşırtan şarkıcı, "Kadına ve hayvanlara uygulanan şiddete yeter diyorum. Hayvanlığa lüzum yok. Dünyanın en değerli varlıklarına şiddetten vazgeçelim artık" diye konuştu.



Ankara'da doğup büyüyen Koray Avcı, aslen Erzincanlıdır. Çocukluğundan beri resim ve müziğe karşı ilgisi olan Koray Avcı, müzik yolculuğuna Ankara'daki bazı performans mekanlarında zaman zaman şarkı söyleyerek başladı.



2008 yılında "Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü" kazanıp, Ankara'yı, müziği ve hayallerini her şeyi askıya alıp Muğla'ya gider. 2010 yılında Muğla'da üniversite hayatına devam ederken Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katıldı. Muğla'da istediği ve sevdiği ortamı bulamasa da, hayatının akışını değiştirecek olan kırılmayı yaşadı. Her şey sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanına oturup şarkı söylemesiyle değişti, o günden sonra sokaklarda şarkı söylediler



2012 yılında okul bittikten sonra Ankara'ya temelli dönen Koray Avcı, daha önce çıktığı hiçbir yerde sahne alamadı. Bu kez sıra Ankara sokaklarındaydı. Bir başka gitarcı arkadaşıyla beraber sokaklarda, hatta toplu taşıma araçlarında çalmaya başladılar. Yine 2012 yılı içerisinde metroda söylediği şarkının bir genç tarafından kaydedilip paylaşılması ve bu videonun çok ilgi görmesi üzerine Koray, kendi videolarını çekip YouTube gibi sosyal medya platformlarında yayınlamaya başladı. Sosyal medyada ilgi odağı olur ve paylaştığı videolar ciddi izleme sayılarına ulaştı. Günden güne artan talep doğrultusunda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında konserler verdi. Güçlü ve samimi yorumu ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.



Yılda yaklaşık 180 konser veren Avcı, yolunun kesiştiği Dokuz Sekiz Müzik'in sahibi olan Ahmet Çelenk'le albüm yapmaya karar verdi. 28 Ağustos 2015'te "Aşk İle" isimli ilk solo albümünü yayınladı. Albümde Neşet Ertaş, Mazlum Çimen, Saki Çimen, Soner Akalın, Zeliha Sıkık, Feyzullah Etigibi önemli isimlerin eserlerinin yanı sıra söz ve müziği kendisine ve gitaristi Köksal Fındık'a ait olan 4 yeni şarkıya da yer verdi.



"Aşk İle" albümü çıktığı günden sonra uzun süre satış listelerinin ilk sıralarında yer aldı. Albümün çıkış şarkısı Sen'e Hasan Kuyucu yönetmenliğinde çekilen video klibin izlenme rakamları şu an 135 milyonu geçti.



Ülke mozaiği ve dinamiğine uygun her yöreye ait şarkı ve türkülere kendi yorumunu katarak seslendiren Koray Avcı, kendi besteleri, şiirleri ve seyirci ile sohbet tadında ilerleyen zaman zaman interaktif bir hal alan sahne performansı ile kendine özgü bir tarz yarattı.