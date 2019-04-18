Konsere köpeğiyle çıkan sanatçı kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonsere köpeğiyle çıkan sanatçı kimdir?
GeriGündem Konsere köpeğiyle çıkan sanatçı kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
18.04.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Konsere köpeğiyle çıkan sanatçı kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konsere köpeğiyle çıkan sanatçı kimdir?

Koray Avcı, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen konserinde herkesi şaşırtan bir sürpriz yaptı ve konsere köpeğiyle çıktı. Konsere Dayı ismini verdiği köpeğiyle çıkan Koray Avcı, kadınlara ve hayvanlara yapılan şiddete dikkat çekti.

Başarılı şarkıcı Koray Avcı, 2019 nisan ayında Bostancı Gösteri Merkezi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. Bir ara sadık dostu ''Dayı''yı sahneye alarak herkesi şaşırtan şarkıcı, "Kadına ve hayvanlara uygulanan şiddete yeter diyorum. Hayvanlığa lüzum yok. Dünyanın en değerli varlıklarına şiddetten vazgeçelim artık" diye konuştu.

Ankara'da doğup büyüyen Koray Avcı, aslen Erzincanlıdır. Çocukluğundan beri resim ve müziğe karşı ilgisi olan Koray Avcı, müzik yolculuğuna Ankara'daki bazı performans mekanlarında zaman zaman şarkı söyleyerek başladı. 

2008 yılında "Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü" kazanıp, Ankara'yı, müziği ve hayallerini her şeyi askıya alıp Muğla'ya gider. 2010 yılında Muğla'da üniversite hayatına devam ederken Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katıldı. Muğla'da istediği ve sevdiği ortamı bulamasa da, hayatının akışını değiştirecek olan kırılmayı yaşadı. Her şey sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanına oturup şarkı söylemesiyle değişti, o günden sonra sokaklarda şarkı söylediler 

2012 yılında okul bittikten sonra Ankara'ya temelli dönen Koray Avcı, daha önce çıktığı hiçbir yerde sahne alamadı. Bu kez sıra Ankara sokaklarındaydı. Bir başka gitarcı arkadaşıyla beraber sokaklarda, hatta toplu taşıma araçlarında çalmaya başladılar. Yine 2012 yılı içerisinde metroda söylediği şarkının bir genç tarafından kaydedilip paylaşılması ve bu videonun çok ilgi görmesi üzerine Koray, kendi videolarını çekip YouTube gibi sosyal medya platformlarında yayınlamaya başladı. Sosyal medyada ilgi odağı olur ve paylaştığı videolar ciddi izleme sayılarına ulaştı. Günden güne artan talep doğrultusunda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında konserler verdi. Güçlü ve samimi yorumu ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Yılda yaklaşık 180 konser veren Avcı, yolunun kesiştiği Dokuz Sekiz Müzik'in sahibi olan Ahmet Çelenk'le albüm yapmaya karar verdi. 28 Ağustos 2015'te "Aşk İle" isimli ilk solo albümünü yayınladı. Albümde Neşet Ertaş, Mazlum Çimen, Saki Çimen, Soner Akalın, Zeliha Sıkık, Feyzullah Etigibi önemli isimlerin eserlerinin yanı sıra söz ve müziği kendisine ve gitaristi Köksal Fındık'a ait olan 4 yeni şarkıya da yer verdi.

"Aşk İle" albümü çıktığı günden sonra uzun süre satış listelerinin ilk sıralarında yer aldı. Albümün çıkış şarkısı Sen'e Hasan Kuyucu yönetmenliğinde çekilen video klibin izlenme rakamları şu an 135 milyonu geçti. 

Ülke mozaiği ve dinamiğine uygun her yöreye ait şarkı ve türkülere kendi yorumunu katarak seslendiren Koray Avcı, kendi besteleri, şiirleri ve seyirci ile sohbet tadında ilerleyen zaman zaman interaktif bir hal alan sahne performansı ile kendine özgü bir tarz yarattı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kahreden tesadüf! 9 yıl sonra babasıyla aynı kaderi yaşadı

Yazılımcı Orkun'a bir dava daha...

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e ev hapsi

'Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor, son söz YSK’nındır'