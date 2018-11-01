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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)
01.11.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

Konserde fenalaşan soliste ilk müdahaleyi Demirel'in doktoru yaptı

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Konserde fenalaşan soliste ilk müdahaleyi Demirel'in doktoru yaptı

ISPARTA Genç İşadamları Derneği'nin (IGİAD) gecesinde sahneye çıkan Isparta Musiki Derneği'nin solisti Nuri Ağırbaş, konser sırasında fenalaştı. Ağırbaş'a ilk müdahaleyi geceye katılan merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de doktoru olan İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur ile eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur yaptı. Başını yere çarpıp beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ağırbaş, hastanede ameliyata alındı.

IGİAD tarafından derneğe yeni kayıt yaptıran 8 üye için rozet takma töreni düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde dün akşam yapılan törene, merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in manevi kızı ve özel doktorluğunu da yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, Aykon Doğan, Hamdi Üçpınarlar ve çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı.

Konserde fenalaşan soliste ilk müdahaleyi Demirelin doktoru yaptı

HASTAYA AMBULANSTA REFAKAT ETTİ

Gecede Isparta Musiki Derneği konser verdi. Konserin ikinci bölümünde, koroda solistlik yapan Nuri Ağırbaş, aniden fenalaştı. Orkestranın arkasındaki basamakta ayakta duran Nuri Ağırbaş, önce önündeki kadın solistin üzerine, sonra da yere düştü. Başını yere çarpan Nuri Ağırbaş'a ilk tıbbi müdahaleyi Aylin Cesur ve dahiliye uzmanı olan eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur birlikte yaptı.

Düşme sonrası yüzü kan içinde kalan ve dili boğazına kaçtığı anlaşılan Nuri Ağırbaş'ın nabzını kontrol eden Aylin Cesur ve eşi, soliste ambulans gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Gelen sağlık ekibine hasta hakkında bilgi veren milletvekili Cesur ve eşi, ambulansta hastaya refakat ederek SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kadar gitti.

Konserde fenalaşan soliste ilk müdahaleyi Demirelin doktoru yaptı

DÜŞÜNCE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Hastaya müdahale ettiği sırada nabız alamadığını belirten Aylin Cesur, "Hastanın dilinin boğazına kaçma ve boğulma ihtimaline karşı dilini çekerek nefes yolunu açtık. Eşimle beraber kalp masajı yaparak hastadan nabız almayı başardık. Sonrasında sağlık ekiplerine teslim ettik. O anda orada bulunmamız ve anında müdahale edilmesi belki de üzücü bir neticeyi önledi. Değerli solistimize acil şifalar diliyorum" dedi.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan solistin düşme sebebi henüz belirlenemezken, başını yere çarpması sonrası beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ameliyata alınan Nuri Ağırbaş'ın tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Konserde fenalaşan soliste ilk müdahaleyi Demirelin doktoru yaptı

 

 

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