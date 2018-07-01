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    Hadise konserine gidiyorlardı... Feci kaza

    Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)
    01.07.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Hadise konserine gitmek için motosikletle yola çıkan Arif Akman (17) ve Yusuf Yılmaz (19), otomobille çarpıştıkları kazada yaşamını yitirdi.

    Kaş'a bağlı Yayla Kılınçlı Mahallesi'nde oturan Yusuf Yılmaz ve Arif Akman, dün akşam ilçe merkezindeki Hadise konserine gitmek için motosikletle yola çıktı. Gömbe Yaylası Sinekçi mevkisinde Yusuf Yılmaz ve Arif Akman'ın bulunduğu plakası ve kimin kullandığı öğrenilemeyen motosiklet, saat 20.30 sıralarında karşı yönden gelen Fevzi K.'nin kullandığı 07 ADS 93 plakalı otomobille çarpıştı.

    Hadise konserine gidiyorlardı... Feci kaza

    Kazada Arif Akman olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan Yusuf Yılmaz, gelen 112 ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yusuf Yılmaz da hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Görgü tanıkları, Fevzi K.'nin önündeki biçerdöveri solladıktan sonra karşıdan gelen motosikletle çarpıştığını belirtti. Kazada yaşamını yitiren Arif Akman ile Yusuf Yılmaz'ın başlarında kask olmadığı kaydedildi.

     

    Etiketler: trafik kazası , kaza , antalya , son dakika , haberler
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