Konser için 76 bin TL alması eleştirilince gerçeği açıkladı

Rock müzik şarkıcısı Haluk Levent, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Zonguldak’ta konser verdi. GMİS, konser ücreti olarak Haluk Levent’e 76 bin 500 TL ödedi. Konser ücreti yerel basında eleştirildi.

Haluk Levent, eleştirilere sosyal medya üzerinden yanı verdi. Haluk Levent açıklamasında, "Konser fiyatım azdır çoktur bilemem. Buradan yazmak istemezdim ama konser sonrası eşleri maden faciasında ölmüş 8 aileye bu paraları dağıttım. Genel Maden İş Başkanı Ahmet Bey seçti aileleri ve yönetim kurulu şahittir bu duruma. Basına haber vermek istemedim sadece. Haber yalan değil, meblağ doğru ama yorumlar kötü geldi o çevreden. Bu sebeple açıklama yapmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.



DEMİRCİ: BÜTÜN PARAYI BAĞIŞLADI

Haluk Levent’in konser ücreti olarak aldığı paranın doğru olduğunu söyleyen GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ise şunları kaydetti:

"Madencilerimiz ve emekçi kardeşlerimiz 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Haluk Levent ile coştular. Güzel bir konser oldu ve ücretini de kendisine ödedik. Daha sonra Sayın Haluk Levent, bu paranın maden ocaklarında şehit olan ailelere dağıtılmasını ve ailelerin de sendikamız tarafından belirlenmesini istedi. Biz kendisine ihtiyaç sahibi olan 8 şehit madenci ailesi bulduk. Kendisi bizim yanımızda konserden elde ettiği geliri bu ailelere verdi. Konunun da basında duyulmasını istemedi. Kendisinden Allah razı olsun, böyle duyarlı bir davranış sergileyen sanatçılarımız olduğu için mutluyuz. Biz emekçiler olarak Haluk Levent ve onun gibi yüreği güzel, kendi güzel sanatçılarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kendisine bu anlamlı hayır işi için bir kez daha canı gönülden sendikam, madenciler ve Zonguldak halkı adına teşekkür ediyorum."

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