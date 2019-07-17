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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),(DHA)
17.07.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Konkordato kaçağı iş adamı yakalandı! 'Asıl borç 300 milyon liradan fazla...'

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Konkordato kaçağı iş adamı yakalandı! 'Asıl borç 300 milyon liradan fazla...'

BURSA’nın Gemlik ilçesinde 38 kişinin mağdur olduğu iddiası ile savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası, hakkında yakalama kararı çıkartılan ve önceki gece Niğde’de gözaltına alınan konkordato kaçağı Harun Çoban, 6 saatlik sorgunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çobanoğlu Ticaret adına mahkemeden aldığı konkordato kararı öncesinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinden çeşitli mallar alarak konkordato sonrasına çek kestiği öne sürülen iş adamı Harun Çoban tarafından mağdur edildiklerini öne süren çok sayıda kişinin savcılığa şikayette bulundu.

Niğde’de yakalanan Çoban, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekiplerine teslim edildi. Gece geç saatlerde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve ilk sorgusu gerçekleştirilen Harun Çoban geniş güvenlik önlemleri altında Gemlik Adliyesi’nde savcı karşısına çıkarıldı. Adliyede savcıya ve karşı karşıya geldiği alacaklılarına borçları ödeme taahhüdünde bulunan Harun Çoban, konkordato öncesi ve sonrasındaki ticari işlemleri incelendikten sonra tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Alacaklılar ise borcun belirtilenden çok daha fazla olduğunu ifade ederek, asıl borcun 300 milyon TL’den fazla olduğunu iddia etti.

Harun Çoban hakkında suç duyurusunda bulunan 38 mağdur soruşturma savcısı tarafından tek tek dinlendi. Yaklaşık 6 saat süren ifadenin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla ifade veren Harun Çoban, tutuklanarak Bursa Cezaevi’ne gönderildi.

MAĞDURLAR ADLİYE ÖNÜNDE BEKLEDİ

Çobanoğlu Ticaret mağdurları alacaklarını kurtarabilmek ve ifadelerini savcılığa verebilmek için adliye önünde hazır bekledi. Türkiye’nin birçok ilinden gelen alacaklı firma yetkilileri, Harun Çoban’ın, Türkiye’nin birçok yerinden birbiri ile alakası olmayan ürünler aldığını, bu ürünlerin ödemesini yapmadığını ve kendisi tarafından dolandırıldıklarını ve bu şekilde mağdur olan kişi ve firma sayısının artacağını söylediler. Çoban’ın İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, İzmit, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Antalya gibi illerden çeşitli ürünler aldığı öğrenildi. Boru, jeneratör, mantolama köpüğü, klozet, lavabo, çatı paneli, soğutucu, pleksi reklam malzemesi, çelik kapı, şeker makinesi, katlanır merdiven, çakmak gazı, inşaat iskelesi, kadın pedi, çocuk bezi, gübre, beyaz eşya gibi ürünlerin yer aldığı ve bu ürünlerin çoğunun TIR'lar dolusu olduğu öğrenildi.

ADLİYE ÇIKIŞINDA GAZETECİLERE SALDIRI

Gemlik Adliyesi’ne getirildiği andan itibaren Harun Çoban’ın yakınları ise adliye önünden bir an olsun ayrılmadı. Tutuklanma kararının ardından Çoban’ın yakınları görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı. Gazetecilerin görüntü almasını engelleyen kişiler, bir gazetecinin telefonunu elinden alarak yere attı. Çıkan arbedeyi çevik kuvvet Sonlandırdı.

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