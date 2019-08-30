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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN/ ANKARA
30.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kongrede ‘tüzük ve delege’ operasyonu

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Kongrede ‘tüzük ve delege’ operasyonu

AK Parti’nin bir yıl öne çektiği kongre sürecinde, birden fazla değişiklik planlanıyor.

Parti öncelikle kongre delegeleri belirleme yöntemini değiştirecek. Delegeler, her ilin ilçe ve köylerini temsil edecek şekilde tabana yayılacak. Eş-dost isimleri yazılmayacak. Parti tüzüğünde yapılacak değişiklikle de yeni sisteme ilişkin hükümler eklenecek. Cumhurbaşkanlığı, parlamento ve partinin ilişkilerini yürütmek için ‘koordinatör genel başkan yardımcısı veya danışman’ konulacak.

ÇALIŞMA BAŞLADI

İktidar partisi, ekim ayında başlayacak kongre süreci için üç genel başkan yardımcısının dahil olduğu çalışma planı yapıyor. Teşkilat Başkanlığı, Genel Sekterlik ve Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı hem kongre süreci hem de bu süreçte yapılacak değişikliklerle ilgili planlama yapmaya başladı. Bu kongre, yeni hükümet sistemine uyum sürecini amaçlayan bazı öncelikler içerecek. Parti, hem yerel seçimlerde yaşanan oy kaybını önlemek hem tabanda yenilenmeyi sağlamak hem de yeni sisteme parti yönetimi ve örgütünü hazırlamak için delege seçiminden parti tüzüğüne kadar bir dizi değişiklik yapacak.

EŞ-DOST OLMAYACAK

Kongre sürecinde ilk adım olarak delege seçimi yaşanacak. 1300 büyük kongre delegesinin nasıl seçileceğine ilişkin yöntem değişikliği tartışılıyor. Seçim sürecinde tabanın temsilini arttırmak için yeni bir seçim stratejisi planlanıyor. Bu kez delegeler o ilin ilçe, köy hatta büyük mahallelerini temsil edecek şekilde yaygınlaştırılacak. İl ve ilçe başkanlarının kendi tanıdıkları ve akrabalarını blok olarak yazmaları önlenecek. Delegelerin içinde ilin karar vericileri ve STK temsilcilerinin de bulunmasına özen gösterilecek. Bir başka görüş olarak da kayıtlı üyelerin delegeleri seçmesi dile getiriliyor. Buna karar verilirse, üyeli seçimin bu kongreye yetiştirilebileceği belirtildi.

YENİLENME BEKLENTİSİ

Kongre süreci, partinin il ve ilçelerdeki yönetiminin büyük bölümünün değişmesi anlamına gelecek. Partide bundan sonraki süreçlerde rol alacak kişilerin tercih ettiği isimlere yer verilip verilmeyeceği de bundan sonra partide kimlerin etkin olacağını gözler önüne serecek. Büyük kongre, genel başkan ve yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nu seçmenin dışında kan tazeleme açısından büyük önem taşıyor. Önceki süreçlerde dışarıda kalan isimlere ne kadar yer verileceği de bu süreçte görülecek.

Büyük kongrede yapılacak başka bir yenilik ise parti tüzüğünde yaşanacak. Yönetim, yeni hükümet sistemine partinin uyumunu sağlamak için tüzükte de birtakım değişiklikler planlanıyor. Bu seçenekler arasında cumhurbaşkanlığı, parlamento ve parti arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir başkanlık ya da buna benzer bir yapı oluşturulması gündemde bulunuyor. Başka bir seçenek olarak da bu görev için genel başkan danışmanlığı oluşturulması tartışılıyor. m 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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